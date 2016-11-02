Beşiktaş’a para yağıyor

Siyah-beyazlılar bu sezon Devler Ligi’nden 32 milyon euro’yu garantiledi

UEFA geçen sezon Türk kulüplerinin kazandığı paraları açıkladı. Buna göre Galatasaray 34 milyon euro ile başı çekiyor. Onu 14.5 milyon euro ile Fenerbahçe, 11 milyon euro ile Beşiktaş izliyor. Ancak bu sezon Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'nde market geliri arttı.



Siyah-beyazlılar bugüne kadar 'ayakbastı parasıyla' birlikte 32 milyon euro'yu garantiledi. Kartal'ın tur atlama şansı düşünüldüğünde bu rakam daha da artacak. Beşiktaş yönetimi de takımlarının gruplardan çıkmasını bekliyor.



Böylece her tur geçildiğinde kasa UEFA'dan gelecek paralarla dolacak.