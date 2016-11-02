Beşiktaş’a para yağıyor
Siyah-beyazlılar bu sezon Devler Ligi’nden 32 milyon euro’yu garantiledi
UEFA geçen sezon Türk kulüplerinin kazandığı paraları açıkladı. Buna göre Galatasaray 34 milyon euro ile başı çekiyor. Onu 14.5 milyon euro ile Fenerbahçe, 11 milyon euro ile Beşiktaş izliyor. Ancak bu sezon Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'nde market geliri arttı.
Siyah-beyazlılar bugüne kadar 'ayakbastı parasıyla' birlikte 32 milyon euro'yu garantiledi. Kartal'ın tur atlama şansı düşünüldüğünde bu rakam daha da artacak. Beşiktaş yönetimi de takımlarının gruplardan çıkmasını bekliyor.
Böylece her tur geçildiğinde kasa UEFA'dan gelecek paralarla dolacak.
Siyah-beyazlılar bugüne kadar 'ayakbastı parasıyla' birlikte 32 milyon euro'yu garantiledi. Kartal'ın tur atlama şansı düşünüldüğünde bu rakam daha da artacak. Beşiktaş yönetimi de takımlarının gruplardan çıkmasını bekliyor.
Böylece her tur geçildiğinde kasa UEFA'dan gelecek paralarla dolacak.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
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