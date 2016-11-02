Benfica tek attı: 1-0
Beşiktaş'ın grubunda oynanan diğer maçta Portekiz ekibi Benfica, sahasında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti. 45'te penaltıdan Eduardo Salvio'nun penaltı golüyle 3 puanı alan Benfica, puanını 7'ye yükseltip 2. sıraya çıktı. 1 puanda kalan Kiev'in ise gruptan çıkma şansı kalmadı. Beşiktaş, 23 Kasım'da Benfica ile final niteliğinde bir maça çıkacak.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
Benfica tek attı: 1-0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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