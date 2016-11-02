 Benfica tek attı: 1-0 – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Benfica tek attı: 1-0

    Benfica tek attı: 1-0
    Beşiktaş'ın grubunda oynanan diğer maçta Portekiz ekibi Benfica, sahasında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti. 45'te penaltıdan Eduardo Salvio'nun penaltı golüyle 3 puanı alan Benfica, puanını 7'ye yükseltip 2. sıraya çıktı. 1 puanda kalan Kiev'in ise gruptan çıkma şansı kalmadı. Beşiktaş, 23 Kasım'da Benfica ile final niteliğinde bir maça çıkacak.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:16
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