Benfica tek attı: 1-0

Beşiktaş'ın grubunda oynanan diğer maçta Portekiz ekibi Benfica, sahasında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti. 45'te penaltıdan Eduardo Salvio'nun penaltı golüyle 3 puanı alan Benfica, puanını 7'ye yükseltip 2. sıraya çıktı. 1 puanda kalan Kiev'in ise gruptan çıkma şansı kalmadı. Beşiktaş, 23 Kasım'da Benfica ile final niteliğinde bir maça çıkacak.