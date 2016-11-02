Benfica penaltı golüyle kazandı

Estadio da Luz'de oynanan maçın hakimi Benfica olurken, Portekiz ekibi 45. dakikada Eduardo Salvio'nın penaltıdan attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Dinamo Kiev ise 70. dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından grupta ikinci sıraya yükselen Benfica puanını 7 yaparken Dinamo Kiev 1 puanda kaldı.