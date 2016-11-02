Benfica penaltı golüyle kazandı
Beşiktaş'ın grubundaki diğer maçta Benfica Dinamo Kiev'i penaltı golüyle 1-0 geçmeyi başardı.
Estadio da Luz'de oynanan maçın hakimi Benfica olurken, Portekiz ekibi 45. dakikada Eduardo Salvio'nın penaltıdan attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Dinamo Kiev ise 70. dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviremedi.
Bu sonucun ardından grupta ikinci sıraya yükselen Benfica puanını 7 yaparken Dinamo Kiev 1 puanda kaldı.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:58
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
Benfica penaltı golüyle kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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