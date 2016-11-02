 Benfica penaltı golüyle kazandı – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Benfica penaltı golüyle kazandı

    Benfica penaltı golüyle kazandı

    Beşiktaş'ın grubundaki diğer maçta Benfica Dinamo Kiev'i penaltı golüyle 1-0 geçmeyi başardı.

    Estadio da Luz'de oynanan maçın hakimi Benfica olurken, Portekiz ekibi 45. dakikada Eduardo Salvio'nın penaltıdan attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Dinamo Kiev ise 70. dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviremedi.

    Bu sonucun ardından grupta ikinci sıraya yükselen Benfica puanını 7 yaparken Dinamo Kiev 1 puanda kaldı.

    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:58
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