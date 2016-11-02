Bayern'in Lewa'sı var!
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Bayern Münih, PSV Eindoven'ı Lewandowski'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.
Philips Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Hollanda ekibi 14. dakikada Arias ile golü buldu. 34. dakikada penaltıdan ağları sarsan Robert Lewandoski ilk yarının skorunu belirledi. 73. dakikada Polonyalı oyuncusu ile bir gol daha bulan Bavyera devi zorlu deplasmanda üç puanla döndü.
Grupta 3. galibiyetini alan Bayern 9 puanla gruptan çıkmayı garantiledi. PSV ise 1 puanda kaldı.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:59
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
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