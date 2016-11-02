 Bayern'in Lewa'sı var! – Fotomaç – 02 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bayern'in Lewa'sı var!

    Bayern'in Lewa'sı var!

    Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Bayern Münih, PSV Eindoven'ı Lewandowski'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

    Philips Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Hollanda ekibi 14. dakikada Arias ile golü buldu. 34. dakikada penaltıdan ağları sarsan Robert Lewandoski ilk yarının skorunu belirledi. 73. dakikada Polonyalı oyuncusu ile bir gol daha bulan Bavyera devi zorlu deplasmanda üç puanla döndü.

    Grupta 3. galibiyetini alan Bayern 9 puanla gruptan çıkmayı garantiledi. PSV ise 1 puanda kaldı.

    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:59
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bayern'in Lewa'sı var! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.