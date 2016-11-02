Bayern'in Lewa'sı var!

Philips Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Hollanda ekibi 14. dakikada Arias ile golü buldu. 34. dakikada penaltıdan ağları sarsan Robert Lewandoski ilk yarının skorunu belirledi. 73. dakikada Polonyalı oyuncusu ile bir gol daha bulan Bavyera devi zorlu deplasmanda üç puanla döndü.

Grupta 3. galibiyetini alan Bayern 9 puanla gruptan çıkmayı garantiledi. PSV ise 1 puanda kaldı.