Atletico'yu ipten Griezmann aldı!

Vicente Calderon'da ağırladığı Rus ekibi karşısında çok zorlanan Atletico üç puanı Antoine Griezmann'ın uzatma anlarında attığı golle kazandı: 2-1

28. dakikada Antoine Griezmann ile golü bulan Simeone'nin öğrencileri, 30. dakikada Sardar Azmoun'a engel olamadı. Uzatma anlarında Fransız oyuncusu ile bir gol dah bulan İspanyol devi karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Bu skorun ardından puanı 12 yapan Atletico liderliğini korurken, gruptan çıkmayı da garantiledi.