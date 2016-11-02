Atletico'yu ipten Griezmann aldı!
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Bayern Münih ile liderlik mücadelesi veren Atletico Madrid, Rostov karşısında galibiyeti uzatmalarda Antoine Griezmann'la kurtardı.
Vicente Calderon'da ağırladığı Rus ekibi karşısında çok zorlanan Atletico üç puanı Antoine Griezmann'ın uzatma anlarında attığı golle kazandı: 2-1
28. dakikada Antoine Griezmann ile golü bulan Simeone'nin öğrencileri, 30. dakikada Sardar Azmoun'a engel olamadı. Uzatma anlarında Fransız oyuncusu ile bir gol dah bulan İspanyol devi karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Bu skorun ardından puanı 12 yapan Atletico liderliğini korurken, gruptan çıkmayı da garantiledi.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:59
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
Atletico'yu ipten Griezmann aldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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