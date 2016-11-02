 Atletico'yu ipten Griezmann aldı! – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Atletico'yu ipten Griezmann aldı!

    Atletico'yu ipten Griezmann aldı!

    Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Bayern Münih ile liderlik mücadelesi veren Atletico Madrid, Rostov karşısında galibiyeti uzatmalarda Antoine Griezmann'la kurtardı.

    Vicente Calderon'da ağırladığı Rus ekibi karşısında çok zorlanan Atletico üç puanı Antoine Griezmann'ın uzatma anlarında attığı golle kazandı: 2-1

    28. dakikada Antoine Griezmann ile golü bulan Simeone'nin öğrencileri, 30. dakikada Sardar Azmoun'a engel olamadı. Uzatma anlarında Fransız oyuncusu ile bir gol dah bulan İspanyol devi karşılaşmayı 2-1 kazandı.

    Bu skorun ardından puanı 12 yapan Atletico liderliğini korurken, gruptan çıkmayı da garantiledi.

    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:59
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