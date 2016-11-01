Quaresma Pancu'yu geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında İtalya temsilcisi Napoli ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda yine yenilmedi.

İlk maçta rakibini deplasmanda 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Vodafone Arena'daki ikinci karşılaşmada rakibinden bir kez daha puan almasını bildi.

Benfica ve Dinamo Kiev maçlarından 1-1'lik skorlarla ayrılan Beşiktaş, Napoli ile sahasında yaptığı karşılaşmada da aynı skoru aldı. 4 maçta bir galibiyet ve 3 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, puanını 6'ya çıkararak gruptan çıkma şansını sürdürdü.

Beşiktaş, bu sonuçla Fenerbahçe'nin ardından ilk 4 maçında mağlup olmayan ikinci Türk takımı oldu. Fenerbahçe de 2007-2008'de ilk 4 maçından mağlubiyet almadan ayrılmıştı.

İlk 2 maçını kazanan, Beşiktaş'a ilk maçta mağlup olan ve İstanbul'daki karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan Napoli ise 7 puana yükseldi.

Üstünlüğünü koruyamadı

Beşiktaş, 77. dakikada Ricardo Quaresma'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen, üstünlüğünü korumayı başaramadı.

Maçta sadece 5 dakika önde olabilen siyah-beyazlı ekip, 82. dakikada Marek Hamsik'in golüyle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

VODAFONE ARENA'DAKİ YENİLMEZLİK SÜRÜYOR

Geçen sezon hizmete giren ve şu ana dek 9 kez bu statta rakiplerini konuk eden siyah-beyazlı takım, 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Vodafone Arena'da ligde 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve bir beraberlik alan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki iki karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı.

NAPOLİ'YE YENİLMEDİ

Siyah-beyazlı ekip, Napoli ile yaptığı 2 karşılaşmada da rakibine yenilmedi.

İlk maçta rakibini deplasmanda 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, İstanbul'daki karşılaşmada aldığı 1-1 beraberlikle bu rakibinden Şampiyonlar Ligi'nde 4 puan topladı.

İtalyan takımlarıyla 13. kez karşılaşan Beşiktaş, bu ekiplere karşı 3. beraberliğini aldı. Bu maçlarda sadece Napoli'yi mağlup eden siyah-beyazlı takım, 9 mücadeleden mağlup ayrılmıştı.

NAMAĞLUP SERİSİ SÜRÜYOR

Beşiktaş'ın bu sezon resmi maçlardaki yenilmezlik serisi sürdü.

Süper Kupa'da Galatasaray ile yaptığı karşılaşmada normal süresi 0-0 ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada penaltılarda rakibine boyun eğen siyah-beyazlı ekip, sonraki 9 lig ve 4 Avrupa karşılaşmasında mağlubiyet almadı.

9 lig maçında 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise bir galibiyet ve 3 beraberlikle ayrıldı.

SON 13 AVRUPA MAÇINDA SAHASINDA BİR KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Avrupa kupalarında yaptığı son 13 maçta sahasında bir kez yenildi.

Bu süreçte 2014-2015 sezonunda evinde Club Bruge takımına 3-1 yenilen siyah-beyazlı takım, diğer 12 karşılaşmada 6 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

4 MAÇTA DA ATTI VE YEDİ

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 maçta da hem gol buldu hem kalesinde golü gördü.

Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 6 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

QUARESMA, EN GOLCÜ ÜÇÜNCÜ OYUNCU

Beşiktaş'ın penaltıdan golünü atan Ricardo Quaresma, Avrupa kupalarında siyah-beyazlı takımın en golcü üçüncü oyuncusu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev filelerini havalandırarak gol sayısını 9'a çıkararak Daniel Pancu'yu yakalayan Portekizli oyuncu, Napoli karşısında bu sevinci bir kez daha yaşayarak gol sayısını 10'a çıkardı. Quaresma, 12 gollü Bobo ve 14 gol kaydeden Oktay Derelioğlu'na biraz daha yaklaştı. Siyah-beyazlılarda 6 golü de yabancı oyuncular attı. Quaresma ve Aboubakar, 2'şer gol kaydederken Talisca ve Adriano da 1'er gol kaydetti.

BİR SAKATLIK DAHA

Bu sezon önce Oğuzhan Özyakup ve Gökhan İnler'in sakatlıklarıyla sıkıntı yaşayan, ardından Caner Erkin, Anderson Talisca ve Necip Uysal'ın aynı sorunları yaşamasıyla sarsılan Beşiktaş'ta Napoli karşısında da Dusko Tosic sakatlandı.

Bu sezonki başarılı performansıyla dikkati çeken Tosic, yaşadığı problem nedeniyle 23. dakikada yerini Cenk Tosun'a bırakmak zorunda kaldı.

Beşiktaş'ta özellikle sol kanatta oyuncularının yaşadığı sakatlıklarla sıkıntıya düştü. Antalyaspor maçında hem savunmanın hem orta sahanın solunda görev yapan Caner Erkin'i kaybeden siyah-beyazlı takımda, sol ayağını iyi kullanan oyunculardan Anderson Talisca da Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlandı.

Siyah-beyazlılarda, savunmanın göbeğindeki görevinin yanı sıra sol bekte de oynayabilen Tosic ise Napoli maçında yaşadığı sorun nedeniyle ilk yarıda kenara gelmek zorunda kaldı.

Tosic'in çıkmasının ardından teknik direktör Şenol Güneş, saha içi kurgusunda da değişiklikler yaptı. Adriano Correia'nın sol beke geçmesinin ardından bu oyuncunun önünde Ricardo Quaresma, görev aldı. Tosic'in yerine oyuna dahil olan Cenk Tosun, forvet hattına geçince orta sahanın sağında Vincent Aboubakar, oynadı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP, İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ

Beşiktaş'ta 24 Eylül'de Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Oğuzhan Özyakup, 6 maç sonrası formasına kavuştu.

Siyah-beyazlı oyuncu, 66. dakikada Gökhan İnler'in yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmayı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de izledi.

Bu arada UEFA Gençlik Ligi 4. haftasında oynanan maçta Beşiktaş, Napoli'ye 1-0 mağlup oldu.