PSG, 90'da güldü!
Şampiyonlar Ligi'nde yoluna başarılı bir biçimde devam eden Paris Saint-Germain gruptaki 4. maçında Basel'i son dakika golüyle 2-1 yenmeyi başardı.
Maç boyunca rakibine üstünlük kuran PSG 43. dakikada Blaise Matuidi ile 1-0 öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı ve ev sahibi ekipten Luca Zuffi'nin 76. dakikada attığı golle skoru eşitledi.
Maçın tam bu sonuçla bitmesi bekenirken, Fransız ekibinde sahne alan Thomas Meunier'in golüyle müsabaka 2-1 sona erdi.
Bu galibiyetin ardından PSG puanını 10'a yükseltirken, Basel 1 puanda kaldı.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 00:56
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
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