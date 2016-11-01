 PSG, 90'da güldü! – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    PSG, 90'da güldü!

    PSG, 90'da güldü!

    Şampiyonlar Ligi'nde yoluna başarılı bir biçimde devam eden Paris Saint-Germain gruptaki 4. maçında Basel'i son dakika golüyle 2-1 yenmeyi başardı.

    Maç boyunca rakibine üstünlük kuran PSG 43. dakikada Blaise Matuidi ile 1-0 öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı ve ev sahibi ekipten Luca Zuffi'nin 76. dakikada attığı golle skoru eşitledi.

    Maçın tam bu sonuçla bitmesi bekenirken, Fransız ekibinde sahne alan Thomas Meunier'in golüyle müsabaka 2-1 sona erdi.

    Bu galibiyetin ardından PSG puanını 10'a yükseltirken, Basel 1 puanda kaldı.

    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:56
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