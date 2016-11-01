Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında sahasında İtalya Serie A ekibi Napoli'yi ağırladı. Vodafone Arena'da oynanan ve İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Mark Clattenburg'un yönettiği karşılaşma son 10 dakikada gelen karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.

Temsilcimiz Beşiktaş 79. dakikada Quaresma'nın penaltı golüyle öne geçtiği maçta Napoli'nin golünü 82'de Hamsik kaydetti.





Vodafone Arena'daki 9. karşılaşmasında da bileği bükülmeyen Kartal bu sonuçla B Grubu'nda puanını 6'ya yükseltti. Napoli ise 7 puanla haftayı lider tamamladı. Grubun diğer maçında Benfica ile Dinamo Kiev karşılaşacak. Bu karşılaşmada Dinamo Kiev'in puan veya puanlar alması gerekecek zira Benfica'nın kazanması durumunda siyah-beyazlılar 3. sıraya gerileyecek.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Vodafone Arena'da maça baskılı başlayan Napoli ilk 20 dakikada Fabri'nin koruduğu Beşiktaş kalesinde tehlike yarattı. Konuk ekip ilk yarıda Callejon'un kaleye yakın mesafeden çektiği şutla gole yaklaştı.

Maçın 19. dakikasında sakatlık yaşayan Dusko Tosic oyuna devam edemedi. Teknik direktör Şenol Güneş, Tosic'in yerine Cenk Tosun'u sahaya sürdü.

Çift forvete geçtikten sonra rakibin baskısını kıran ve rakip kaleye daha fazla oyuncuyla yüklenen siyah-beyazlılar 29'da Atiba Hutchinson'un sol ayakla yaptığı vuruşta direğe takıldı. Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

Napoli teknik direktörü Maurizi Sarri ve Beşiktaş teknik patronu Şenol Güneşi ikinci yarıya aynı on birlerle çıktı.

İkinci yarıda kalesinde pozisyon vermemeye odaklanan ve savunmada çok adamla rakibi karşılaşayan siyah-beyazlılar hızlı kontra ataklarla rakip kalede gol aradı.



BEŞİKTAŞ QUARESMA İLE GOLÜ BULDU

Siyah-beyazlılar, 79. dakikada Ricardo Quaresma'nın penaltıdan kaydettiği golle maçta eşitliği bozan taraf oldu.

Aboubakar'ın ceza sahası içerisinde Napoli defansının elle müdahalesi sonrası maçın hakemi Mark Clattenburg penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Portekizli yıldız düzgün bir vuruşla skoru 1-0'a getiren golü attı.

HAMSIK BOŞLUĞU AFFETMEDİ

Beşiktaş'ın üstünlük avantajı 3 dakika sürdü. Napoli, 82'de dakikasında Hamsik ile skoru yeniden eşitledi. Beşiktaş savunmasının bir anlık duraksadığı pozisyonda kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu çeken Slovak oyuncu topu ağlara gönderdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.



Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Mark Clattenburg, Jake Collin, Simon Bennett (İngiltere)

Beşiktaş: Fabricio, Beck, Marcelo, Rhodolfo, Tosic (Dk. 23 Cenk Tosun), Hutchinson, Gökhan İnler (Dk. 66 Oğuzhan Özyakup), Quaresma, Tolgay Arslan, Adriano, Aboubakar

Napoli: Reina, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Allan (Dk. 81 Zielinski), Jorginho (Dk. 80 Diawara), Hamsik, Callejon, Gabbiadini (Dk. 63 Mertens), Insigne

Goller: Dk. 79 Quaresma (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 82 Hamsik (Napoli)

Sarı kartlar: Dk. 47 Gökhan İnler, Dk. 83 Cenk Tosun (Beşiktaş), Dk. 57 Jorginho (Napoli)