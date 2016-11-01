İşte Devler Ligi'nde maç programı

Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, B Grubu'nda yarın İtalya'nın Napoli takımını konuk edecek. Vodafone Arena'da yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Diğer karşılaşmaların başlama saati ise TSİ 22.45 olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın maç programı şöyle:

BUGÜN

A Grubu:

Ludogorets (Bulgaristan) - Arsenal (İngiltere)

Basel (İsviçre) - Paris Saint Germain (Fransa)

B Grubu:

Beşiktaş - Napoli (İtalya)

Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

C Grubu:

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Celtic (İskoçya)

Manchester City (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

D Grubu:

Atletico Madrid (İspanya) - Rostov (Rusya)

PSV (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya)

YARIN

E Grubu:

Monaco (Fransa) - CSKA Moskova (Rusya)

Tottenham (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya)

F Grubu:

Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

Legia Varşova (Polonya) - Real Madrid (İspanya)

G Grubu:

Kopenhag (Danimarka) - Leicester City (İngiltere)

Porto (Portekiz) - Club Brugge (Belçika)

H Grubu:

Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Juventus (İtalya) - Olympique Lyon (Fransa)