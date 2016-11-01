İşte Devler Ligi'nde maç programı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 4. hafta maçları, yarın ve 2 Kasım Çarşamba günü yapılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın maç programı şöyle:
BUGÜN
A Grubu:
Ludogorets (Bulgaristan) - Arsenal (İngiltere)
Basel (İsviçre) - Paris Saint Germain (Fransa)
B Grubu:
Beşiktaş - Napoli (İtalya)
Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
C Grubu:
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Celtic (İskoçya)
Manchester City (İngiltere) - Barcelona (İspanya)
D Grubu:
Atletico Madrid (İspanya) - Rostov (Rusya)
PSV (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya)
YARIN
E Grubu:
Monaco (Fransa) - CSKA Moskova (Rusya)
Tottenham (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya)
F Grubu:
Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)
Legia Varşova (Polonya) - Real Madrid (İspanya)
G Grubu:
Kopenhag (Danimarka) - Leicester City (İngiltere)
Porto (Portekiz) - Club Brugge (Belçika)
H Grubu:
Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Juventus (İtalya) - Olympique Lyon (Fransa)
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:30
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
İşte Devler Ligi'nde maç programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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