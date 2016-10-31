İşte Devler Ligi'nde maç programı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 4. hafta maçları, yarın ve 2 Kasım Çarşamba günü yapılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın maç programı şöyle:
Yarın
A Grubu:
Ludogorets (Bulgaristan) - Arsenal (İngiltere)
Basel (İsviçre) - Paris Saint Germain (Fransa)
B Grubu:
Beşiktaş - Napoli (İtalya)
Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
C Grubu:
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Celtic (İskoçya)
Manchester City (İngiltere) - Barcelona (İspanya)
D Grubu:
Atletico Madrid (İspanya) - Rostov (Rusya)
PSV (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya)
2 Kasım Çarşamba
E Grubu:
Monaco (Fransa) - CSKA Moskova (Rusya)
Tottenham (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya)
F Grubu:
Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)
Legia Varşova (Polonya) - Real Madrid (İspanya)
G Grubu:
Kopenhag (Danimarka) - Leicester City (İngiltere)
Porto (Portekiz) - Club Brugge (Belçika)
H Grubu:
Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Juventus (İtalya) - Olympique Lyon (Fransa)
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:01
- Kardeş payı
Toplam 3
Yorum
Firtina Yok yavrum senin kuyruk acin var galiba sen kendini dusun bizi dusunme biz yatariz ve yine ayag kalkariz sizde topcu satariz aglama
- Lens’ten siftah
Toplam 1
Yorum
teo sezon başı bi bakalım devre arasına kadar iş yaparsa alınsın yapmasa alınmasın diyoduk.Ama geride kalan haftalarda adam kendini tam ıspatladı.bu adamın bonservisinin kesinlikle alınması lazım.takıma can veriyor.
- Semih yüzleri güldürdü
Toplam 1
Yorum
CELAL SERDAR SEMIH EN IYI IKILI TERCIHI OLUR
İşte Devler Ligi'nde maç programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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