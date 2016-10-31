 İşte Devler Ligi'nde maç programı – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    İşte Devler Ligi'nde maç programı

    İşte Devler Ligi'nde maç programı

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 4. hafta maçları, yarın ve 2 Kasım Çarşamba günü yapılacak.

    Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, B Grubu'nda yarın İtalya'nın Napoli takımını konuk edecek. Vodafone Arena'da yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Diğer karşılaşmaların başlama saati ise TSİ 22.45 olacak.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın

    A Grubu:

    Ludogorets (Bulgaristan) - Arsenal (İngiltere)

    Basel (İsviçre) - Paris Saint Germain (Fransa)

    B Grubu:

    Beşiktaş - Napoli (İtalya)

    Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

    C Grubu:

    Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Celtic (İskoçya)

    Manchester City (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

    D Grubu:

    Atletico Madrid (İspanya) - Rostov (Rusya)

    PSV (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya)

    2 Kasım Çarşamba

    E Grubu:

    Monaco (Fransa) - CSKA Moskova (Rusya)

    Tottenham (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya)

    F Grubu:

    Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

    Legia Varşova (Polonya) - Real Madrid (İspanya)

    G Grubu:

    Kopenhag (Danimarka) - Leicester City (İngiltere)

    Porto (Portekiz) - Club Brugge (Belçika)

    H Grubu:

    Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

    Juventus (İtalya) - Olympique Lyon (Fransa)

    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:01
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