 Haftanın futbolcusu Messi – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Haftanın futbolcusu Messi

    Haftanın futbolcusu Messi

    İspanyol ekibi 'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın en iyi futbolcusu oldu.

    'nın internet sitesinde sona eren oylamaya göre Şampiyonlar Ligi'nde 'nın sahasında İngiliz temsilcisi Manchester City'yi 4-0 yendiği maçta 3 gol, 1 asistle oynayan Messi, oyların yüzde 38'ini alarak bu sezon ikinci kez haftanın en iyi futbolcusu seçildi.

    Leicester City'den Riyad Mahrez, yüzde 20 oyla ikinci, Borussia Dortmund'dan Pierre-Emerick Aubameyang ise yüzde 15 oyla üçüncü sırada yer aldı.

    Haftanın futbolcusu oylaması için aday gösterilen diğer isimler Arsenal'dan Mesut Özil, Paris Saint-Germain'den Angel Di Maria, 'den Yannick Carrasco, 'tan Gianluigi Buffon ve 'dan Samir Nasri olmuştu.

    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 13:44
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