"Soytarı" Bravo
İngiliz The Sun gazetesi, Barcelona maçında ceza sahası dışında topu eliyle kesen ve kırmızı kart gören Manchester City'nin file bekçisi Bravo'ya "Soytarı" manşeti attı.
Şampiyonlar Ligi'nde dün gecenin sonucu en çok merak edilen karşılaşması, Barcelona-Manchester City maçıydı.
Messi'nin 3 golü geceye damga vururken, Claudio Bravo'nun ceza sahası dışında topa eliyle müdahale edip kırmızı kart görmesi, İngiliz basınında büyük yankı yarattı.
The Sun gazetesi, Bravo'nun ön adı olan Claudio'yu kelime oyunu yaparak soytarı anlamına gelecek ''Clownio'' olarak değiştirdi ve manşetlerine taşıdı.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:38
- Manchester seni iyi tanır
Toplam 12
Yorum
ihtiyar fenerli Bu gece herşeye rağmen galip geleceğiz inanıyorum hadi Allah yardımcınız olsun gönlümüzden geçen galibiyetle dönün memlekete.
- Beşiktaş gözünü Süper Lig'e çevirdi
Toplam 3
Yorum
ihtiyar fenerli Dün bir yorum yazmıştım Beşiktaşın destanla döneneceğine inanmıştım bunuda gösteren Allaha şükürler olsun bir fenerli olarak gurur duydum.
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 2
Yorum
Veli Kazak 3. gole cok dikkatli baktim, ofsayt degildi. Yavas cekimde cok net belli oluyor. Aboubakar ofsayt degil.
"Soytarı" Bravo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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