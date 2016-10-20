"Soytarı" Bravo

Şampiyonlar Ligi'nde dün gecenin sonucu en çok merak edilen karşılaşması, Barcelona-Manchester City maçıydı.

Messi'nin 3 golü geceye damga vururken, Claudio Bravo'nun ceza sahası dışında topa eliyle müdahale edip kırmızı kart görmesi, İngiliz basınında büyük yankı yarattı.

The Sun gazetesi, Bravo'nun ön adı olan Claudio'yu kelime oyunu yaparak soytarı anlamına gelecek ''Clownio'' olarak değiştirdi ve manşetlerine taşıdı.