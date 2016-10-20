 Sarri: Kaybetmeyi hak etmedik – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Sarri: Kaybetmeyi hak etmedik

    Sarri: Kaybetmeyi hak etmedik

    Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında 'a sahasında 3-2 kaybeden 'de Teknik Direktör Maurizio Sarri maç sonu basın toplantısında defansif hatalarının belirleyici olduğunu ve mağlubiyeti hak etmediklerini ifade etti.

    'ın 3. golü için ofsayt yorumunda bulunan Sarri, "Ancak o pozisyonda rakibin arka direkte sayıca fazla olduğunu da gözardı etmemek lazım" dedi.

    Teknik Direktörü topa daha çok hakim olan takımın kendilerinin olduğunun altını çizerek, "Maç 2-2 bitmiş olsaydı gruptan çıkmak için iyi bir avantaj yakalamış olacaktık. Takımımız hücum veya savunmada sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum sadece telaş anlarında hatalar yaptık" dedi.
    Penaltı pozisyonları için ise tecrübeli teknik adam, "İlk penaltı pozisyonunu görmedim. İkincisinde ise Marcelo'nun Gabbiadini'ye müdahale ettiğini gördüm. Dolayısı ile hakemin kararı doğrudur ve bunda şikayet edecek bir şey yok" yorumunda bulundu.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:04
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