 Mesut Özil'den hat-trick – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Mesut Özil'den hat-trick

    Mesut Özil'den hat-trick

    Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda konuk ettiği Ludogorets'i 6-0 yenerken, Mesut Özil 3 gol atıp "hat-trick" yaptı.

    Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında İngiliz ekibi ağırladığı Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i 6-0 mağlup etti.

    Arsenal'e farklı galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Alexis Sanchez, 42. dakikada Theo Walcott, 47. dakikada Oxlade-Chamberlain ile 56, 83 ve 87. dakikalarda Mesut Özil kaydetti. Ayrıca Mesut, Walcott'un attığı gollün asistini de yaptı.

    Mesut Özil attığı bu 3 golle Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal adına "hat-trick" yapan 5. futbolcu oldu.

    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:36
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