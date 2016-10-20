Mesut Özil'den hat-trick
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Arsenal konuk ettiği Ludogorets'i 6-0 yenerken, Mesut Özil 3 gol atıp "hat-trick" yaptı.
Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında İngiliz ekibi Arsenal ağırladığı Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i 6-0 mağlup etti.
Arsenal'e farklı galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Alexis Sanchez, 42. dakikada Theo Walcott, 47. dakikada Oxlade-Chamberlain ile 56, 83 ve 87. dakikalarda Mesut Özil kaydetti. Ayrıca Mesut, Walcott'un attığı gollün asistini de yaptı.
Mesut Özil attığı bu 3 golle Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal adına "hat-trick" yapan 5. futbolcu oldu.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:36
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
Mesut Özil'den hat-trick haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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