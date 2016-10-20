 Leicester fırtınası – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Leicester fırtınası

    Leicester fırtınası
    Premier Lig'de 'peri masalını' gerçeğe dönüştürerek şampiyon olan Leicester City, Devler Ligi'ne de damga vuruyor. İngiliz ekibi grubunda 3'te 3 yapmayı başardı. , , ve 'dan sonra ilk katıldığında bunu başaran 5. takım oldu. Teknik direktör Claudio Ranieri "Hedefimiz çeyrek final oynamak" dedi.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:22
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