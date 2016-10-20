 ‘Kova’ Akinfeev – Fotomaç – 20 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ‘Kova’ Akinfeev

    ‘Kova’ Akinfeev
    Şampiyonlar Ligi'nde CSKA Moskova gol yemeden duramıyor. Rus ekibinin kalecisi İgor Akinfeev tam 40 maçtır art arda kalesini gole kapatamadı. Taraftarların 'kova' lakabını taktığı Akinfeev kalan maçların en azından birinde bu kötü istatistiği kırmaya çalışacak. CSKA Moskova'nın kalecisi Akinfeev son olarak ile oynanan Devler Ligi karşılaşmasında kalesinde gol görmemişti.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Kova’ Akinfeev haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.