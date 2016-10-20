‘Kova’ Akinfeev
Şampiyonlar Ligi'nde CSKA Moskova gol yemeden duramıyor. Rus ekibinin kalecisi İgor Akinfeev tam 40 maçtır art arda kalesini gole kapatamadı. Taraftarların 'kova' lakabını taktığı Akinfeev kalan maçların en azından birinde bu kötü istatistiği kırmaya çalışacak. CSKA Moskova'nın kalecisi Akinfeev son olarak Trabzonspor ile oynanan Devler Ligi karşılaşmasında kalesinde gol görmemişti.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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