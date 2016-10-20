Katalanlar City'i dağıttı

Camp Nou'da oynanan devlerin karşılaşması büyük heyecana sahne oldu. Messi'nin hat-trick yaptığı maçta iki kırmızı kartın çıktı ve bir penaltı kaçtı. Tansiyonu yüksek maçta tam 4 gol geldi. İlk yarıda sessizliği Lionel Messi bozdu. İkinci yarının başında kaleci Claudio Brova direk kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve City kalan dakikaları 10 kişi oynadı.

MESSİ RİTÜELİ: HAT-TRİCK

Kart sonrası oyundan düşen Pep Guardiola'nın öğrencileri kalesinde golleri peş peşe gördü. Mesi yine sahneye çıktı ve hat-trick yaparak takımını 3-0'lık üstünlüğe taşıdı. 87'de penaltı atışında yararlanamayan Neymar, 89'da skoru ilan etti: 4-0.

Öte yandan Jeremy Mathieu 71 ve 73'de gördüğü sarı kartlarla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Barcelona 9 puanla liderliğini sürdürdü. Man City ise 4 puanda kaldı.