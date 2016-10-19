Katalanlar City'i dağıttı
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu karşılaşmasında Barcelona, M.City'i 4-0 mağlup etti.
Camp Nou'da oynanan devlerin karşılaşması büyük heyecana sahne oldu. Messi'nin hat-trick yaptığı maçta iki kırmızı kartın çıktı ve bir penaltı kaçtı. Tansiyonu yüksek maçta tam 4 gol geldi. İlk yarıda sessizliği Lionel Messi bozdu. İkinci yarının başında kaleci Claudio Brova direk kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve City kalan dakikaları 10 kişi oynadı.
MESSİ RİTÜELİ: HAT-TRİCK
Kart sonrası oyundan düşen Pep Guardiola'nın öğrencileri kalesinde golleri peş peşe gördü. Mesi yine sahneye çıktı ve hat-trick yaparak takımını 3-0'lık üstünlüğe taşıdı. 87'de penaltı atışında yararlanamayan Neymar, 89'da skoru ilan etti: 4-0.
Öte yandan Jeremy Mathieu 71 ve 73'de gördüğü sarı kartlarla oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla Barcelona 9 puanla liderliğini sürdürdü. Man City ise 4 puanda kaldı.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:16
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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