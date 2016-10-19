 Katalanlar City'i dağıttı – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Katalanlar City'i dağıttı

    Katalanlar City'i dağıttı

    Şampiyonlar Ligi C Grubu karşılaşmasında , M.City'i 4-0 mağlup etti.

    Camp Nou'da oynanan devlerin karşılaşması büyük heyecana sahne oldu. Messi'nin hat-trick yaptığı maçta iki kırmızı kartın çıktı ve bir penaltı kaçtı. Tansiyonu yüksek maçta tam 4 gol geldi. İlk yarıda sessizliği Lionel Messi bozdu. İkinci yarının başında kaleci Claudio Brova direk kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve City kalan dakikaları 10 kişi oynadı.

    MESSİ RİTÜELİ: HAT-TRİCK
    Kart sonrası oyundan düşen Pep Guardiola'nın öğrencileri kalesinde golleri peş peşe gördü. Mesi yine sahneye çıktı ve hat-trick yaparak takımını 3-0'lık üstünlüğe taşıdı. 87'de penaltı atışında yararlanamayan Neymar, 89'da skoru ilan etti: 4-0.

    Öte yandan Jeremy Mathieu 71 ve 73'de gördüğü sarı kartlarla oyun dışı kaldı.

    Bu sonuçla 9 puanla liderliğini sürdürdü. Man City ise 4 puanda kaldı.

    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:16
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