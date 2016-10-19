Gecenin maçları tamamlandı
EFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında 3. hafta maçları oynandı.
E Grubu'nda oynanan, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Bayer Leverkusen, sahasında Tottenham ile 0-0 berabere kaldı. Bayer Leverkusen'de Ömer Toprak 90 dakika forma giyerken, ilk 11'de sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu ise ikinci yarıda yerini Julian Baumgartlinger'e bıraktı.
F Grubu'nda oynanan maçta ise Borussia Dortmund, deplasmanda Sporting Lizbon'u 2-1 yenerken, Dortmund'un Türk oyuncuları Nuri Şahin ile Emre Mor yedek soyundukları karşılaşmada forma şansı bulamadılar.
E, F, G ve H gruplarında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu:
CSKA Moskova (Rusya) - Monaco (Fransa): 1-1
Bayer Leverkusen (Almanya) - Tottenham (İngiltere): 0-0
F Grubu:
Sporting Lizbon (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya): 1-2
Real Madrid (İspanya) - Legia Varşova (Polonya): 5-1
G Grubu:
Leicester City (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka): 1-0
Club Brugge (Belçika) - Porto (Portekiz): 1-2
H Grubu:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sevilla (İspanya): 0-1
Olympique Lyon (Fransa) - Juventus (İtalya): 0-1
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:55
- Fener yetişemez
Toplam 26
Yorum
MUSLERA VE BRUMA Sadece bu iki futbolcu formsuzluk yaşarlarsa aniden 8 10 puan kaybedeceksiniz.Hazır mısınız ?
- Sigthorsson’un yükü Eren’in omuzlarında
Toplam 15
Yorum
yorum farki şanssızlık abi başka bişey değil. inşallah dersim maçına yetişip oynarlar. maç ritmi kazanmaları çok önemli
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 17
Yorum
Atillas-BJK Memnun değilseniz çıkın Lig'den. Sıkıntı yok. Size o parayı dünyada hiçbir ülke vermez. Hele şu rezil halinize..
Gecenin maçları tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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