Benfica 3 puanla döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu karşılaşmasında Dinamo Kiev ile Benfica karşı karşıya geldi. Benfica 9. dakikada kazandığı penaltı atışını gole çevirmeyi bildi ve ilk yarı Portekizli ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıyada istekli başlayan konuk ekip, 55'te Cervi ile skoru 2-0'a getirdi ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla B Grubu'nda Napoli 6 , Beşiktaş 5, Benfica 4 puana ulaştı. Dinamo Kiev ise bir puanla son sırada yer aldı.



?ROSTOV 26 MAÇ SONRA EVİNDE KAYBETTİ

D Grubu'ndaki maçta İspanyol ekibi Atletico Madrid deplasmanda Rus temsilcisi Rostov'u 1-0 yendi. Ev sahibi ekip, son 26 resmi maçında sahasında maç kaybetmemişti. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 62. dakikasında Yannick Carassco attığı golle Rostov'un 26 maçlık serisine son verdi.

Grubun diğer maçında Alman ekibi Bayern Münih konuk ettiği Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'i 4-1 yenmeyi başardı.

Tümü TSİ 21.45'de başlayan ilk maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:



A Grubu:

Arsenal (İngiltere) - Ludogorets (Bulgaristan: 6-0

Paris Saint-Germain (Fransa) - Basel (İsviçre): 3-0



B Grubu:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 0-2

Napoli (İtalya) - Beşiktaş (Türkiye): 2-3



C Grubu:

Barcelona (İspanya) - Manchester City (İngiltere): 4-0

Celtic (İskoçya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 0-2



D Grubu:

Bayern Münih (Almanya) - PSV Eindhoven (Hollanda): 4-1

Rostov (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya): 0-1