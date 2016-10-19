Benfica 3 puanla döndü
Temsilcimiz Beşiktaş'ın bulunduğu B Grubu'nun diğer karşılaşmasında Benfica, Dinamo Kiev deplasmanından 3 puanla döndü.
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu karşılaşmasında Dinamo Kiev ile Benfica karşı karşıya geldi. Benfica 9. dakikada kazandığı penaltı atışını gole çevirmeyi bildi ve ilk yarı Portekizli ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıyada istekli başlayan konuk ekip, 55'te Cervi ile skoru 2-0'a getirdi ve sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla B Grubu'nda Napoli 6 , Beşiktaş 5, Benfica 4 puana ulaştı. Dinamo Kiev ise bir puanla son sırada yer aldı.
?ROSTOV 26 MAÇ SONRA EVİNDE KAYBETTİ
D Grubu'ndaki maçta İspanyol ekibi Atletico Madrid deplasmanda Rus temsilcisi Rostov'u 1-0 yendi. Ev sahibi ekip, son 26 resmi maçında sahasında maç kaybetmemişti. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 62. dakikasında Yannick Carassco attığı golle Rostov'un 26 maçlık serisine son verdi.
Grubun diğer maçında Alman ekibi Bayern Münih konuk ettiği Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'i 4-1 yenmeyi başardı.
Tümü TSİ 21.45'de başlayan ilk maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
A Grubu:
Arsenal (İngiltere) - Ludogorets (Bulgaristan: 6-0
Paris Saint-Germain (Fransa) - Basel (İsviçre): 3-0
B Grubu:
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 0-2
Napoli (İtalya) - Beşiktaş (Türkiye): 2-3
C Grubu:
Barcelona (İspanya) - Manchester City (İngiltere): 4-0
Celtic (İskoçya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 0-2
D Grubu:
Bayern Münih (Almanya) - PSV Eindhoven (Hollanda): 4-1
Rostov (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya): 0-1
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:15
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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