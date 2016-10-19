 Benfica 3 puanla döndü – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    3 puanla döndü

    Benfica 3 puanla döndü

    Temsilcimiz 'ın bulunduğu B Grubu'nun diğer karşılaşmasında , Dinamo Kiev deplasmanından 3 puanla döndü.

    Şampiyonlar Ligi B Grubu karşılaşmasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Benfica 9. dakikada kazandığı penaltı atışını gole çevirmeyi bildi ve ilk yarı Portekizli ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıyada istekli başlayan konuk ekip, 55'te Cervi ile skoru 2-0'a getirdi ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

    Bu sonuçla B Grubu'nda 6 , 5, Benfica 4 puana ulaştı. Dinamo Kiev ise bir puanla son sırada yer aldı.

    ?ROSTOV 26 MAÇ SONRA EVİNDE KAYBETTİ
    D Grubu'ndaki maçta İspanyol ekibi Atletico Madrid deplasmanda Rus temsilcisi Rostov'u 1-0 yendi. Ev sahibi ekip, son 26 resmi maçında sahasında maç kaybetmemişti. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 62. dakikasında Yannick Carassco attığı golle Rostov'un 26 maçlık serisine son verdi.

    Grubun diğer maçında Alman ekibi Bayern Münih konuk ettiği Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'i 4-1 yenmeyi başardı.

    Tümü TSİ 21.45'de başlayan ilk maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

    A Grubu:
    Arsenal (İngiltere) - Ludogorets (Bulgaristan: 6-0

    Paris Saint-Germain (Fransa) - Basel (İsviçre): 3-0

    B Grubu:
    Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 0-2

    Napoli (İtalya) - Beşiktaş (Türkiye): 2-3

    C Grubu:
    Barcelona (İspanya) - Manchester City (İngiltere): 4-0

    Celtic (İskoçya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 0-2

    D Grubu:
    Bayern Münih (Almanya) - PSV Eindhoven (Hollanda): 4-1

    Rostov (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya): 0-1

    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:15
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