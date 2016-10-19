21.45 | Napoli - Beşiktaş

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında deplasmanda Napoli ile karşılaşacak Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında Benfica ve Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz, grup lideri Napoli ile bu gece deplasmanda kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı 186 maçın 68'ini kazanıp 39'unda berabere kalırken, 79 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında rakip fileleri 233 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 262 gol gördü. Avrupa kupalarında, dış sahalarda bugüne dek 93 maç yapan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmaların 20'sinde galip geldi, 18'inde berabere kaldı, 55 mücadelede ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.
DIŞ SAHADA 100. GOLÜNÜ ARAYACAK
Napoli karşısında puan arayacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki dış saha maçlarında ayrıca 100. golünü atmaya çalışacak. Şu ana dek deplasmanda 99 gol atan siyah-beyazlı takım, rakibi karşısında bulacağı olası ilk golle 100. golüne ulaşacak. Siyah-beyazlı takım, Avrupa'daki dış saha karşılaşmalarında kalesinde 171 gol gördü.
SAAT: 21.45
STAT: SAN PAOLO
HAKEM: Sergey KARESEV
BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Caner, Atiba, Necip, Tolgay, Adriano, Quaresma, Aboubakar.
NAPOLİ: Reina - Maggio, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam - Zielinski, Jorginho, Hamsik - Callejon, Mertens, Insigne.
DIŞ SAHADA 100. GOLÜNÜ ARAYACAK
Napoli karşısında puan arayacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki dış saha maçlarında ayrıca 100. golünü atmaya çalışacak. Şu ana dek deplasmanda 99 gol atan siyah-beyazlı takım, rakibi karşısında bulacağı olası ilk golle 100. golüne ulaşacak. Siyah-beyazlı takım, Avrupa'daki dış saha karşılaşmalarında kalesinde 171 gol gördü.
SAAT: 21.45
STAT: SAN PAOLO
HAKEM: Sergey KARESEV
BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Caner, Atiba, Necip, Tolgay, Adriano, Quaresma, Aboubakar.
NAPOLİ: Reina - Maggio, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam - Zielinski, Jorginho, Hamsik - Callejon, Mertens, Insigne.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 20:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Afiyet olsun Kartalım
Toplam 29
Yorum
OSMAN ADINI BİLE YAZAMAYAN KORKAK,RUMUZUNU BİLE YABANCI KELİME SEÇEN ZAYIF KARAKTERLİLER FENERBAHÇE Yİ DESTEKLEMESİN ZATEN....
- Afiyet olsun Kartalım
Toplam 29
Yorum
ne oplana katılıyorum bir bjk li olarak feneri desteklemem ama gs yi desteklerim
- Statta kemer çıkarma zorunluluğu
Toplam 3
Yorum
bjk bu gece ilk yenilgimizi Napoli den alacağız.
21.45 | Napoli - Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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