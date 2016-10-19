 21.45 | Napoli - Beşiktaş – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    21.45 | -

    21.45 | Napoli - Beşiktaş

    Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında deplasmanda ile karşılaşacak 'ın ilk 11'i belli oldu.

    Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında ve Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz, grup lideri ile bu gece deplasmanda kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı 186 maçın 68'ini kazanıp 39'unda berabere kalırken, 79 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında rakip fileleri 233 kez havalandıran , kalesinde ise 262 gol gördü. Avrupa kupalarında, dış sahalarda bugüne dek 93 maç yapan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmaların 20'sinde galip geldi, 18'inde berabere kaldı, 55 mücadelede ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

    DIŞ SAHADA 100. GOLÜNÜ ARAYACAK
    Napoli karşısında puan arayacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki dış saha maçlarında ayrıca 100. golünü atmaya çalışacak. Şu ana dek deplasmanda 99 gol atan siyah-beyazlı takım, rakibi karşısında bulacağı olası ilk golle 100. golüne ulaşacak. Siyah-beyazlı takım, Avrupa'daki dış saha karşılaşmalarında kalesinde 171 gol gördü.

    SAAT: 21.45
    STAT: SAN PAOLO
    HAKEM: Sergey KARESEV
    BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Caner, Atiba, Necip, Tolgay, Adriano, Quaresma, Aboubakar.
    NAPOLİ: Reina - Maggio, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam - Zielinski, Jorginho, Hamsik - Callejon, Mertens, Insigne.

    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:49
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