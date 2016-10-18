Sarri: Beşiktaş katı bir takım

Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam B Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş'ı konuk edecek Napoli takımında, teknik direktör Sarri ve kaleci Pepe Reina, müsabaka öncesi basın toplantısı düzenledi.

Napoli'nin 57 yaşındaki teknik direktörü Sarri, Beşiktaş'ı dikkate aldıklarını belirterek, "Beşiktaş, şu ana kadar grupta 2 iyi maç çıkardı. Lizbon'daki maçta (Benfica karşısında) zor anlar yaşasalar da maçta kalmasını bildiler. Beraberlik tesadüf gibi gelebilir ama bence onlar bunu hak etti, çünkü hiç vazgeçmediler. Dinamo Kiev karşısında ise belki de daha fazlasını hak ediyorlardı." dedi.

Yarın oynayacakları rakibini analiz eden Sarri, "Beşiktaş, mental açıdan katı bir takım ve kesinlikle mücadele etmesi zor bir ekip." yorumunu yaptı.

Napoli teknik direktörü, Beşiktaş maçından önce ligde oynadıkları son iki karşılaşmayı kaybetmeleriyle ilgili olarak, "Son iki maçta, bundan önceki aylar boyunca yaptığı iyi maçları çıkaramamış olsa da benim bu takıma olan güvenim tam." ifadesini kullandı.

Sezonda zaman zaman böyle sonuçların alınabileceğini belirten Maurizio Sarri, "Nerede yanlış yaptığımıza dair bir fikrimiz var. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Napoli'nin İspanyol file bekçisi Pepe Reina da basın toplantısında, Serie A'da son haftalarda aldıkları yenilgilere, özellikle de son Roma mağlubiyetine dikkati çekerek, Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş maçıyla yeniden çıkış yakalamak istediklerini söyledi.

Reina, takımın karşılaşmalar arasında istikrarı yakalaması gerektiğini dile getirerek, yarın iyi bir maç çıkarmayı arzuladıklarını ifade etti.

Pepe Reina, İtalyan spor basını ve taraftarlarca eleştirilen golcü oyuncu Manolo Gabbiadini'ye de sahip çıkarak, "O, büyük bir oyuncu. Bu kadarı yeterli. Takım olarak ona şimdi yardım etmeliyiz. Manolo, bize büyük katkıda bulunacaktır." şeklinde görüş belirtti.