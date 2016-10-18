Legia taraftarları olay çıkardı
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda oynanan Real Madrid-Legia Varşova maçının öncesinde, Polonyalı holiganlar ile İspanyol polisi arasında olay çıktı.
Karşılaşmanın başlamasından iki saat önce Santiago Bernabeu Stadı'na gelen Legia Varşova'nın fanatik taraftar grupları, stat çevresinde olaylar çıkartınca İspanyol polisi müdahale etti. Santiago Bernabeu Stadı'nın çevresindeki ara sokaklarda çıkan olaylarda 5 Polonyalı taraftarın ve 2 polisin yaralandığı açıklandı. Yaralıların hepsinin stat çevresindeki ambulansların içinde tedavi edildiği belirtildi.
İspanyol polisinin, olayları durdurmak için atlı ekipleri kullandığı ve plastik mermiler attığı bildirildi. 4 bin kadar Polonyalı taraftar maç için Madrid'e gelirken, "yüksek riskli" olarak gösterilen karşılaşma öncesinde ve sonrasında bin 500'den fazla polis ve 700 kadar özel güvenlik görevlisi stat çevresinde görev yaptı.
Öte yandan, dün gece yarısı Madrid'de bir barda kavga eden ve iki kadın garsona tacizde bulunarak olay çıkaran Legia Varşovalı taraftarı 3 kişinin mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 00:06
- Güneş: Format değiştireceğiz
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Yorum
bjktufan aynen öyle . rakibe göre oyun oynamak çok mantıklı kayseriye oynadığın taktikle çıkarsan napoli 5 ler. defansif anlamda gerekenleri yapmalıyız
- Bunu yapan düşmandır!
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Yorum
Mustafa KemaL haciosmanoğlunla düstüler birbirlerine taraftarlarida birbirlerine düsman ettiler kulupleri bitirdiler 2 takiminda hali ortada yaptiklari trafnsferlerle yazik yazik ama taraftarlar akilli bunlar yuzunden kimse kimsenin kalbini kirmasin canlar.
- Advocaat’ın yerine; İgor Tudor
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karaasrlan emre bu takımın başına Yılmaz hoca gelmeli...
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