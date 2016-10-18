Legia taraftarları olay çıkardı

Karşılaşmanın başlamasından iki saat önce Santiago Bernabeu Stadı'na gelen Legia Varşova'nın fanatik taraftar grupları, stat çevresinde olaylar çıkartınca İspanyol polisi müdahale etti. Santiago Bernabeu Stadı'nın çevresindeki ara sokaklarda çıkan olaylarda 5 Polonyalı taraftarın ve 2 polisin yaralandığı açıklandı. Yaralıların hepsinin stat çevresindeki ambulansların içinde tedavi edildiği belirtildi.

İspanyol polisinin, olayları durdurmak için atlı ekipleri kullandığı ve plastik mermiler attığı bildirildi. 4 bin kadar Polonyalı taraftar maç için Madrid'e gelirken, "yüksek riskli" olarak gösterilen karşılaşma öncesinde ve sonrasında bin 500'den fazla polis ve 700 kadar özel güvenlik görevlisi stat çevresinde görev yaptı.

Öte yandan, dün gece yarısı Madrid'de bir barda kavga eden ve iki kadın garsona tacizde bulunarak olay çıkaran Legia Varşovalı taraftarı 3 kişinin mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.