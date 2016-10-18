 Gecenin maçları tamamlandı – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Gecenin maçları tamamlandı

    Gecenin maçları tamamlandı

    EFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında 3. hafta maçları oynandı.

    E Grubu'nda oynanan, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Bayer Leverkusen, sahasında ile 0-0 berabere kaldı. Bayer Leverkusen'de Ömer Toprak 90 dakika forma giyerken, ilk 11'de sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu ise ikinci yarıda yerini Julian Baumgartlinger'e bıraktı.

    F Grubu'nda oynanan maçta ise Borussia Dortmund, deplasmanda Sporting Lizbon'u 2-1 yenerken, Dortmund'un Türk oyuncuları Nuri Şahin ile Emre Mor yedek soyundukları karşılaşmada forma şansı bulamadılar.

    E, F, G ve H gruplarında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    E Grubu:
    CSKA Moskova (Rusya) - (Fransa): 1-1

    Bayer Leverkusen (Almanya) - Tottenham (İngiltere): 0-0

    F Grubu:
    Sporting Lizbon (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya): 1-2

    Real Madrid (İspanya) - Legia Varşova (Polonya): 5-1

    G Grubu:
    Leicester City (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka): 1-0

    Club Brugge (Belçika) - (Portekiz): 1-2

    H Grubu:
    Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sevilla (İspanya): 0-1

    Olympique (Fransa) - (İtalya): 0-1

    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:52
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