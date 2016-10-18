Gecenin maçları tamamlandı
EFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında 3. hafta maçları oynandı.
E Grubu'nda oynanan, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Bayer Leverkusen, sahasında Tottenham ile 0-0 berabere kaldı. Bayer Leverkusen'de Ömer Toprak 90 dakika forma giyerken, ilk 11'de sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu ise ikinci yarıda yerini Julian Baumgartlinger'e bıraktı.
F Grubu'nda oynanan maçta ise Borussia Dortmund, deplasmanda Sporting Lizbon'u 2-1 yenerken, Dortmund'un Türk oyuncuları Nuri Şahin ile Emre Mor yedek soyundukları karşılaşmada forma şansı bulamadılar.
E, F, G ve H gruplarında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu:
CSKA Moskova (Rusya) - Monaco (Fransa): 1-1
Bayer Leverkusen (Almanya) - Tottenham (İngiltere): 0-0
F Grubu:
Sporting Lizbon (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya): 1-2
Real Madrid (İspanya) - Legia Varşova (Polonya): 5-1
G Grubu:
Leicester City (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka): 1-0
Club Brugge (Belçika) - Porto (Portekiz): 1-2
H Grubu:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sevilla (İspanya): 0-1
Olympique Lyon (Fransa) - Juventus (İtalya): 0-1
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 23:52
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Toplam 1
Yorum
bjktufan aynen öyle . rakibe göre oyun oynamak çok mantıklı kayseriye oynadığın taktikle çıkarsan napoli 5 ler. defansif anlamda gerekenleri yapmalıyız
- Bunu yapan düşmandır!
Toplam 12
Yorum
Mustafa KemaL haciosmanoğlunla düstüler birbirlerine taraftarlarida birbirlerine düsman ettiler kulupleri bitirdiler 2 takiminda hali ortada yaptiklari trafnsferlerle yazik yazik ama taraftarlar akilli bunlar yuzunden kimse kimsenin kalbini kirmasin canlar.
- Advocaat’ın yerine; İgor Tudor
Toplam 67
Yorum
karaasrlan emre bu takımın başına Yılmaz hoca gelmeli...
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