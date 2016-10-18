Gecenin maçları tamamlandı

E Grubu'nda oynanan, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Bayer Leverkusen, sahasında Tottenham ile 0-0 berabere kaldı. Bayer Leverkusen'de Ömer Toprak 90 dakika forma giyerken, ilk 11'de sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu ise ikinci yarıda yerini Julian Baumgartlinger'e bıraktı.



F Grubu'nda oynanan maçta ise Borussia Dortmund, deplasmanda Sporting Lizbon'u 2-1 yenerken, Dortmund'un Türk oyuncuları Nuri Şahin ile Emre Mor yedek soyundukları karşılaşmada forma şansı bulamadılar.



E, F, G ve H gruplarında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

CSKA Moskova (Rusya) - Monaco (Fransa): 1-1



Bayer Leverkusen (Almanya) - Tottenham (İngiltere): 0-0

F Grubu:

Sporting Lizbon (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya): 1-2



Real Madrid (İspanya) - Legia Varşova (Polonya): 5-1

G Grubu:

Leicester City (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka): 1-0



Club Brugge (Belçika) - Porto (Portekiz): 1-2

H Grubu:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sevilla (İspanya): 0-1



Olympique Lyon (Fransa) - Juventus (İtalya): 0-1