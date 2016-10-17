İşte gruplar ve maç programı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 3. haftası yarın başlayacak.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Almanya'nın Bayer Leverkusen ile İngiltere'nin Tottenham takımları arasında yarın yapılacak E Grubu maçını yönetecek. Leverkusen kentindeki BayArena'nın ev sahipliği yapacağı maç da aynı saatte oynanacak.
Tamamı TSİ 21.45'te oynanacak 3. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın
E Grubu:
CSKA Moskova (Rusya) - Monaco (Fransa)
Bayer Leverkusen (Almanya) - Tottenham (İngiltere)
F Grubu:
Sporting Lizbon (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya)
Real Madrid (İspanya) - Legia Varşova (Polonya)
G Grubu:
Leicester City (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)
Club Brugge (Belçika) - Porto (Portekiz)
H Grubu:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sevilla (İspanya)
Olympique Lyon (Fransa) - Juventus (İtalya)
19 Ekim Çarşamba
A Grubu:
Arsenal (İngiltere) - Ludogorets (Bulgaristan)
Paris Saint-Germain (Fransa) - Basel (İsviçre)
B Grubu:
Napoli (İtalya) - Beşiktaş (Türkiye)
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)
C Grubu:
Celtic (İskoçya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)
Barcelona (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
D Grubu:
Rostov (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya)
Bayern Münih (Almanya) - PSV (Hollanda)
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:01
- Zirveden çıkan karar operasyon
Toplam 88
Yorum
AZİZZZZ VOLKANINIDA AL VE GİT.
- Emenike’den dirsek
Toplam 3
Yorum
sabir haberi yazan tarafli!! sahislar infial yaratmanin pesindeler.emenikeye yapmadigini birakmadilar ilk 20 dakika.penaltziyi da es gectiler.hakemler görevini yapsaydi emenikeye verilmeyen kirmizi karti tartisiyor olabilirdik.ama sadece bu görüntüyü alip,digerlerini es gecerek "Fenerbahceyi hakemler kayiriyor" gibi bir algi olusturmaya calismak en basit tabiriyle"insafsizliktir".diger tabirleri siz zaten biliyorsunuz,hangisini hakettiginizi de..
- F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı yok
Toplam 27
Yorum
FB RIDVAN EFENDİ ANCAK KONUŞURSUN HANİ BÜYÜK FENERBAHÇELİYİM DİYORSUN YA BU KÖTÜ GÜNÜNDE YARDIMCI OLMAK YERİNE ANCAK KONUŞ SANA SEZON BAŞI TEKLİF YAPILMADI MI NİYE GEÇMEDİN TAKIMIN BAŞINA AMA YOK ORDAN ATIP TUTMAK DAHA KOLAYINA GELİYOR
İşte gruplar ve maç programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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