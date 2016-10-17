 İşte gruplar ve maç programı – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    İşte gruplar ve maç programı

    İşte gruplar ve maç programı

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 3. haftası yarın başlayacak.

    Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta karşılaşmaları, yarın ve 19 Ekim Çarşamba günü yapılacak. 'nin turnuvadaki tek temsilcisi , B Grubu'ndaki 3. mücadelesinde 19 Ekim Çarşamba günü TSİ 21.45'te İtalya'nın takımına konuk olacak.

    FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Almanya'nın Bayer Leverkusen ile İngiltere'nin takımları arasında yarın yapılacak E Grubu maçını yönetecek. Leverkusen kentindeki BayArena'nın ev sahipliği yapacağı maç da aynı saatte oynanacak.

    Tamamı TSİ 21.45'te oynanacak 3. hafta maçlarının programı şöyle:

    Yarın

    E Grubu:

    CSKA Moskova (Rusya) - Monaco (Fransa)

    Bayer Leverkusen (Almanya) - Tottenham (İngiltere)

    F Grubu:

    Sporting Lizbon (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya)

    Real Madrid (İspanya) - Legia Varşova (Polonya)

    G Grubu:

    Leicester City (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)

    Club Brugge (Belçika) - Porto (Portekiz)

    H Grubu:

    Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sevilla (İspanya)

    Olympique Lyon (Fransa) - Juventus (İtalya)

    19 Ekim Çarşamba

    A Grubu:

    Arsenal (İngiltere) - Ludogorets (Bulgaristan)

    Paris Saint-Germain (Fransa) - Basel (İsviçre)

    B Grubu:

    Napoli (İtalya) - Beşiktaş (Türkiye)

    Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)

    C Grubu:

    Celtic (İskoçya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

    Barcelona (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

    D Grubu:

    Rostov (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya)

    Bayern Münih (Almanya) - PSV (Hollanda)

    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:01
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