 Çakır’a dev maç – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Çakır’a dev maç

    Çakır’a dev maç
    kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda ile İngiliz temsilcisi arasındaki maçı yönetecek. Almanya'nın Leverkusen kentindeki maç yarın saat 21.45'te Bay Arena'da oynanacak.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:20
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