Çakır’a dev maç
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda B.Leverkusen ile İngiliz temsilcisi Tottenham arasındaki maçı yönetecek. Almanya'nın Leverkusen kentindeki maç yarın saat 21.45'te Bay Arena'da oynanacak.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
Çakır’a dev maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.