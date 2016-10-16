UEFA'dan Çakır'a zorlu görev
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Almanya'nın Bayer Leverkusen ile İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.
Müsabakada Mustafa Emre Eyisoy dördüncü hakem, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ise ilave yardımcı hakemlik görevlerini üstlenecek.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 14:43
- Kenan Sofuoğlu şampiyon oldu!
Toplam 2
Yorum
Eko Supersport motor yarışlarının en önemsiz klasmanı.Bunda şampiyon olsa ne yazar şişirilmiş balondan farksız bir sporcu
- Fener sevindirdi
Toplam 1
Yorum
Perfect! Helal olsun be Fenerbahçem
- Kazanma zamanı
Toplam 8
Yorum
isminiz Stoch giderse işler zorlanır ve gitmesini istemem nolur gitmesine izin vermeyin bu arada Alanya'da çok rahat alırız inşallah
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