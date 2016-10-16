 UEFA'dan Çakır'a zorlu görev – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    'dan Çakır'a zorlu görev

    UEFA'dan Çakır'a zorlu görev

    kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Almanya'nın Bayer Leverkusen ile İngiltere'nin Hotspur takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

    Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18 Ekim 2016 Salı günü Almanya'nın Leverkusen şehrindeki Bay Arena'da, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.

    Müsabakada Mustafa Emre Eyisoy dördüncü hakem, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ise ilave yardımcı hakemlik görevlerini üstlenecek.

    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 14:43
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