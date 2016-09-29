 Rostov'a ceza kapıda – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Rostov'a ceza kapıda

    Rostov'a ceza kapıda

    Rus ekibi Rostov, Şampiyonlar Ligi'ndeki Eindhoven maçında sahaya atılan muz nedeniyle ceza alabilir

    Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. haftasında Rusya'nın Rostov takımı, sahasında ağırladığı Hollanda temsilcisi Eindhoven maçında taraftarlarının sahaya muz atması sonucu UEFA'dan ceza alabilir.

    Avrupa'da Irkçılığa Karşı Organizasyonu'ndan (FARE Network) yapılan açıklamada, maçın 8. dakikasında atılan ve 15 dakika boyunca sahada kalan muz nedeniyle Rostov Kulübü taraftarlarının UEFA disiplinindeki ırkçılık kuralına aykırı davrandığı belirtildi.

    FARE Network yöneticisi Piara Powar, UEFA'ya konuyla ilgili tamamlayıcı bir rapor gönderildiğini kaydetti.

    Rusya Futbol Birliği Onursal Başkanı Vyacheslav Koloskov ise bu olayın, 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya'nın imajını zedelediğini söyledi. Ayrıca, bu muzun ülkeye ve kulübe çok ağır maliyetleri olabileceğini bildirdi.

    Rostov-PSV Eindhoven maçı 2-2 sonuçlanmıştı.

    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:47
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