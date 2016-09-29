Rostov'a ceza kapıda

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. haftasında Rusya'nın Rostov takımı, sahasında ağırladığı Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven maçında taraftarlarının sahaya muz atması sonucu UEFA'dan ceza alabilir.

Avrupa'da Irkçılığa Karşı Futbol Organizasyonu'ndan (FARE Network) yapılan açıklamada, maçın 8. dakikasında atılan ve 15 dakika boyunca sahada kalan muz nedeniyle Rostov Kulübü taraftarlarının UEFA disiplinindeki ırkçılık kuralına aykırı davrandığı belirtildi.

FARE Network yöneticisi Piara Powar, UEFA'ya konuyla ilgili tamamlayıcı bir rapor gönderildiğini kaydetti.

Rusya Futbol Birliği Onursal Başkanı Vyacheslav Koloskov ise bu olayın, 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya'nın imajını zedelediğini söyledi. Ayrıca, bu muzun ülkeye ve kulübe çok ağır maliyetleri olabileceğini bildirdi.

Rostov-PSV Eindhoven maçı 2-2 sonuçlanmıştı.



