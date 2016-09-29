Rostov'a ceza kapıda
Rus ekibi Rostov, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PSV Eindhoven maçında sahaya atılan muz nedeniyle ceza alabilir
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. haftasında Rusya'nın Rostov takımı, sahasında ağırladığı Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven maçında taraftarlarının sahaya muz atması sonucu UEFA'dan ceza alabilir.
Avrupa'da Irkçılığa Karşı Futbol Organizasyonu'ndan (FARE Network) yapılan açıklamada, maçın 8. dakikasında atılan ve 15 dakika boyunca sahada kalan muz nedeniyle Rostov Kulübü taraftarlarının UEFA disiplinindeki ırkçılık kuralına aykırı davrandığı belirtildi.
FARE Network yöneticisi Piara Powar, UEFA'ya konuyla ilgili tamamlayıcı bir rapor gönderildiğini kaydetti.
Rusya Futbol Birliği Onursal Başkanı Vyacheslav Koloskov ise bu olayın, 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya'nın imajını zedelediğini söyledi. Ayrıca, bu muzun ülkeye ve kulübe çok ağır maliyetleri olabileceğini bildirdi.
Rostov-PSV Eindhoven maçı 2-2 sonuçlanmıştı.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:47
- 40 bin dolar uçtu
Toplam 2
Yorum
KFY para sarhoşluğu olsa gerek gökhanla canere sorun bilirler
- Hedef yine final
Toplam 2
Yorum
tarihci olur da bir PENDİKSPOR çıkarda kendilerine bir teselli bulmak isteyenler sevinir
- Çalımbay'ın acı günü
Toplam 1
Yorum
uğur allah rahmet eylesin.mekanı cennet olur işallah.karakterli ve iyi bir oğlan yetiştirmişler. ..
Rostov'a ceza kapıda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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