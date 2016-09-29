 Napoli arayı açtı – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    arayı açtı

    Napoli arayı açtı

    Beşiktaş'ın grubunda oynanan diğer maçta , 'yı parçaladı: 4-2

    Maçı domine eden İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Marek Hamsik, 51 ile 58. dakikalarda Mertens ve 55. dakikada penaltıdan Milik kaydetti. 'nın şeref sayıları 71. dakikada Goncalo ve 81. dakikada Salvio'dan geldi.

    Böylece 6 puana çıkan zirvedeki yerini korudu. 'nın ise 1 puanı bulunuyor. İtalyan ekibi 19 Ekim'de temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
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