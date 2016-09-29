 "Geleceğin Messi’si" – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    "Geleceğin Messi’si"

    "Geleceğin Messi’si"
    karşılaşmasının son 15 dakikasında oynayan milli yıldızımız Emre Mor, İspanyol basınının ilgisini çekti. Maçı yayınlayan Antena 3 televizyonunun İspanyol spikeri, 19 yaşındaki orta saha için, "Stili daha çok Messi'ye benziyor. Geleceğin Messi'si olabilir" yorumunda bulundu.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:14
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