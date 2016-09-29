Gecenin maçı Atletico'nun
Gecenin maçında kazanan Atletico Madrid oldu. Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. maçında Atletico Madrid, Bayern Münih'i 1-0 mağlup etti.
Vicente Calderon Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Atletico Madrid, Alman temsilci Bayern Münih'i 35. dakikada Yannick Carrasco'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Öte yandan Atletico Madrid 83. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı. Fransız oyuncu Griezmann topu üst direğe nişanladı
Bu sonuçla İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, 6 puanla D Grubu'nda liderliğe yükseldi. Bayern Münih ise 3 puanda kaldı
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:56
- "Gökhan Gönül'ün sakatlığı..."
Toplam 13
Yorum
1903 Ben gökhan sakat olabileceğini daha transfer zamanında söylemiştim bu siteden ve dedim ki bu vatandaşın sakatlık problemi yoksa aziz yıldırım kolay kolay bırakmaz ve kendisi de gitmez demiştim dediklerim çıktı hayırlı olsun bize :)
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 7
Yorum
KR Tırtıl Ula uşağum senin kuyruğun acımış olmali,nedenmi 1 puanı zor kurtardın Cimbomdan da ondan.
- Vestel’le imzalandı
Toplam 2
Yorum
realist ne yazık ki normal ürünlere koy fb logosunu sat bizleri pek ilgilendirmiyor. ürünler yeniden çizilmeli ve sadece tekno fener bünyesinde satılmalı. biz müşterilerin ne hissettiğini hangi bütçe aralığında olduğumuzu düşünmüyorlar
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