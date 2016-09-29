Devler Ligi'nde 2. haftanın ardından...

İspanya ekibi Atletico Madrid 'in başında bulunan Arjantinli teknik direktör Diego Simeone, kendi evinde aldığı galibiyetlerle dikkati çekiyor. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Alman ekibi Bayern Münih'i 1-0 yenen Madrid temsilcisi, kendi evinde maç kazanma rekorunu geliştirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında oynadığı 18 maçın 14'ünü kazanıp 1 maçta yenilen başkent ekibi, 3 maçta ise berabere kaldı.

Bu sezon İngiltere temsilcisi Manchester City'nin başına geçen Pep Guardiola'ya ise İskoç ekibi Celtic çelme taktı. İkinci haftada Celtic ile 3-3 berabere kalan Manchester City, Guardiola yönetimindeki 11. resmi maçta ilk kez puan kaybetti. Guardiola bu sezon çıktığı 10 resmi karşılaşmadan galip ayrılmıştı.

İngiliz ekibinin orta saha oyuncusu Raheem Sterling ise Celtic maçında bir ilke imza attı. 21 yaşındaki oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde aynı maçta, hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atan ilk İngiliz futbolcu olarak kayıtlara geçti.

- Ronaldo dalyaya bir adım daha yaklaştı

Real Madrid'in Borussia Dortmund ile karşılaştığı maçta takımının ilk golünü atan Portekizli Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nin en golcü oyuncusu olma rekorunu geliştirdi. Maçın 17. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren yıldız oyuncu, gol sayısını 98'e çıkararak dalyaya bir adım daha yaklaştı.

Messi'den 12 gol fazlası olan Ronaldo'nun, 2 gol daha atması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol barajına ulaşan ilk futbolcu olması bekleniyor.

- Şampiyonlar Ligi'nde "Peri Masalı"na devam

Geçen sezon İngiltere Premier Ligi'nde tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşayan Leicester City, ligde geçen yılki performansının çok gerisinde kalsa da Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği 2 galibiyetle ülkesinin futbol tarihinde yerini aldı.

Geçtiğimiz sezon boyunca ligde sadece 3 maç kaybeden Leicester City, bu sezon ilk 6 lig maçında 3 kez mağlup oldu. Ligde kötü günler geçiren mavi-beyazlı kulüp, Şampiyonlar Ligi'nde ise elde ettiği başarıyla İngiltere tarihine adını yazdırdı.

Club Brugge ve Porto'yu yenen Leicester City, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunda oynadığı 2 maçı da kazanan tek İngiliz takımı oldu.