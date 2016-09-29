Devler Ligi'nde 2. haftanın ardından...
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 2. hafta maçlarında ilginç notlar ortaya çıktı.
Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında oynadığı 18 maçın 14'ünü kazanıp 1 maçta yenilen başkent ekibi, 3 maçta ise berabere kaldı.
Bu sezon İngiltere temsilcisi Manchester City'nin başına geçen Pep Guardiola'ya ise İskoç ekibi Celtic çelme taktı. İkinci haftada Celtic ile 3-3 berabere kalan Manchester City, Guardiola yönetimindeki 11. resmi maçta ilk kez puan kaybetti. Guardiola bu sezon çıktığı 10 resmi karşılaşmadan galip ayrılmıştı.
İngiliz ekibinin orta saha oyuncusu Raheem Sterling ise Celtic maçında bir ilke imza attı. 21 yaşındaki oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde aynı maçta, hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atan ilk İngiliz futbolcu olarak kayıtlara geçti.
- Ronaldo dalyaya bir adım daha yaklaştı
Real Madrid'in Borussia Dortmund ile karşılaştığı maçta takımının ilk golünü atan Portekizli Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nin en golcü oyuncusu olma rekorunu geliştirdi. Maçın 17. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren yıldız oyuncu, gol sayısını 98'e çıkararak dalyaya bir adım daha yaklaştı.
Messi'den 12 gol fazlası olan Ronaldo'nun, 2 gol daha atması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol barajına ulaşan ilk futbolcu olması bekleniyor.
- Şampiyonlar Ligi'nde "Peri Masalı"na devam
Geçen sezon İngiltere Premier Ligi'nde tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşayan Leicester City, ligde geçen yılki performansının çok gerisinde kalsa da Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği 2 galibiyetle ülkesinin futbol tarihinde yerini aldı.
Geçtiğimiz sezon boyunca ligde sadece 3 maç kaybeden Leicester City, bu sezon ilk 6 lig maçında 3 kez mağlup oldu. Ligde kötü günler geçiren mavi-beyazlı kulüp, Şampiyonlar Ligi'nde ise elde ettiği başarıyla İngiltere tarihine adını yazdırdı.
Club Brugge ve Porto'yu yenen Leicester City, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunda oynadığı 2 maçı da kazanan tek İngiliz takımı oldu.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 14:14
- Gecenin maçı Atletico'nun
Toplam 1
Yorum
tsahmet07 kadro kalitesi city united chelsea barca madridin altında ama performans hepsinden iyi, simeone dünyanın en iyi t.direktörüdür.
- Alkışlar Tosic’e
Toplam 3
Yorum
tsahmet07 üstüste oynuyor çok zorluyor sakatlık olabilir, artık rize maçında 1 maç dinlendirilmeli yerine rodolfho oynamalı
- Zafer gecesi olsun
Toplam 9
Yorum
mehmet sağlam takım. Kuyt var bi kere. Zor maç. Fenerbahçe bu maçta kendini aşmak zorunda. ligteki performasının üstüne çıkmak zorunda koşu mesafeleri sağdan soldan bindirmeler pas yüzdeleri koşu mesafeleri alan kapatma pres yardımlışma hepsni üst düzey yapmak zorunda
Devler Ligi'nde 2. haftanın ardından... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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