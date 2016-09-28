 Rebrov sonuçtan memnun – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Rebrov sonuçtan memnun

    Rebrov sonuçtan memnun

    Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. haftasında deplasmanda ile 1-1 berabere kalan Dinamo Kiev'in teknik direktörü Serhiy Rebrov, ikinci yarıdaki iyi oyunlarıyla puan aldıklarını söyledi.

    Rebrov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, mücadele boyunca güzel oynadıklarını vurgulayarak, "Bir puan almamız hem zordu hem güzeldi. İlk yarıda aksaklıklarımız oldu, ikinci yarı direncimizi artırdık ve eşitliği sağladık. Bir puanın önemini gördük." dedi.

    Elde ettikleri sonuçtan memnun olduğunu kaydeden Rebrov, "Deplasmanda zor şartlarda ve bu taraftarın önünde direnmek, beraberliği sağlamak bizim için büyük başarı. ilk yarıda çok agresif oynadı. İkinci yarıda biraz daha sakin oynadık. Topu aldık ve değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

    Rebrov, Beşiktaşlı taraftarlarla ilgili soruyu ise "'de oynadığım dönemden Beşiktaş taraftarını biliyorum. Bana yabancı madde attıklarını da biliyorum. Bu maçta yabancı madde atma olmadı. Bu atmosferde oynamak zordu." şeklinde yanıtladı.

    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:16
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