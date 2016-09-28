Rebrov sonuçtan memnun
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Dinamo Kiev'in teknik direktörü Serhiy Rebrov, ikinci yarıdaki iyi oyunlarıyla puan aldıklarını söyledi.
Rebrov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, mücadele boyunca güzel oynadıklarını vurgulayarak, "Bir puan almamız hem zordu hem güzeldi. İlk yarıda aksaklıklarımız oldu, ikinci yarı direncimizi artırdık ve eşitliği sağladık. Bir puanın önemini gördük." dedi.
Elde ettikleri sonuçtan memnun olduğunu kaydeden Rebrov, "Deplasmanda zor şartlarda ve bu taraftarın önünde direnmek, beraberliği sağlamak bizim için büyük başarı. Beşiktaş ilk yarıda çok agresif oynadı. İkinci yarıda biraz daha sakin oynadık. Topu aldık ve değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
Rebrov, Beşiktaşlı taraftarlarla ilgili soruyu ise "Fenerbahçe'de oynadığım dönemden Beşiktaş taraftarını biliyorum. Bana yabancı madde attıklarını da biliyorum. Bu maçta yabancı madde atma olmadı. Bu atmosferde oynamak zordu." şeklinde yanıtladı.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:16
- Quaresma'dan tarihi gol
Toplam 1
Yorum
manuel su besiktas dua etsin senol gunes gibi bir tkd kaptilar. Dunyada nadir sayida var
- Ortalık karışacak
Toplam 25
Yorum
KIRMIZI biz Türkler olarak avrupadaki takımlarımızı destekliyoruz... ARMALAR DEĞİŞEBİLİR AMA AY-YILDIZ KALIR
- Ortalık karışacak
Toplam 25
Yorum
ASLAN sen yıllardır nerede oynuyordun be gülüm hayatında kaç gez gittin cl'ye kaç kez gruptan çıktın ne görmemiş bir takımsınız siz ya
Rebrov sonuçtan memnun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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