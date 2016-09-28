 Real kaçtı Dortmund yakaladı – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Real kaçtı Dortmund yakaladı

    Real kaçtı Dortmund yakaladı

    Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Borussia Dortmund sahasında ile 2-2 berabere kaldı. Milli futbolcumuzun son 15 dakikada görev aldığı maçta Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo 98'inci Şampiyonlar Ligi golüne imza attı.

    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında F Grubu'nda Borussia Dortmund ile Signal Iduna Park'ta karşılaştı. Karşılaşmanın 17'inci dakikasında Cristiano Ronaldo'nun golüyle öne geçen 'e ev sahibi ekip 43'te Aubameyang ile ceap verdi.

    İlk yarısı 1-1 eşitlikle geçilen maçta Real Madrid 68'de Raphael Varane'ın golüyle bir kez daha öne geçti. Milli futbolcumuz Emre Mor, 78. dakikada Raphael Guerreiro'nun yerine oyuna dahil oldu. Son bölümde Keylor Navas'ın kalesinde büyük baskı kuran Dortmund 87'de Andre Schürle'nin çaprazdan enfes vuruşunda golü buldu ve skoru yeniden beraberliğe taşımayı başardı.

    Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar puanları paylaştı. İki ekip de puanını 4'e yükseltti. F Grubu'nun diğer maçında Sporting Lizbon Legia Varşova'yı 2-0 mağlup etti.

    Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar şu şekilde:

    E GRUBU

    CSKA Moscow 0 - 1 Tottenham
    0 - 1 Bayer Leverkusen

    G GRUBU

    FC Copenhagen 4 - 0 Club Brugge
    Leicester City 1 - 0

    H GRUBU

    Dinamo Zagreb 0 - 4 Juventus
    Sevilla 1 - 0

    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:59
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