Napoli arayı açtı
Beşiktaş'ın grubunda oynanan diğer maçta Napoli, Benfica'yı parçaladı: 4-2
Maçı domine eden İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Marek Hamsik, 51 ile 58. dakikalarda Mertens ve 55. dakikada penaltıdan Milik kaydetti. Benfica'nın şeref sayıları 71. dakikada Goncalo ve 81. dakikada Salvio'dan geldi.
Böylece 6 puana çıkan Napoli zirvedeki yerini korudu. Benfica'nın ise 1 puanı bulunuyor. İtalyan ekibi 19 Ekim'de temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek.
Böylece 6 puana çıkan Napoli zirvedeki yerini korudu. Benfica'nın ise 1 puanı bulunuyor. İtalyan ekibi 19 Ekim'de temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Quaresma'dan tarihi gol
Toplam 1
Yorum
manuel su besiktas dua etsin senol gunes gibi bir tkd kaptilar. Dunyada nadir sayida var
- Ortalık karışacak
Toplam 25
Yorum
KIRMIZI biz Türkler olarak avrupadaki takımlarımızı destekliyoruz... ARMALAR DEĞİŞEBİLİR AMA AY-YILDIZ KALIR
- Ortalık karışacak
Toplam 25
Yorum
ASLAN sen yıllardır nerede oynuyordun be gülüm hayatında kaç gez gittin cl'ye kaç kez gruptan çıktın ne görmemiş bir takımsınız siz ya
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