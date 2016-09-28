"Luis Enrique gol atmamı söyledi"

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında M'Gladbach'ı 2-1 mağlup eden Barcelona'da ilk golün sahibi Arda Turan açıklamalarda bulundu.

60. dakikada oyuna girip 65. dakikada golünü atan Arda Turan maç sonu yaptığı açıklamada ''Takım için çalışıyorum. Bizim için zor bir maç oldu ama ikinci yarı iyiydik. Luis Enrique hücum yapmamı, gol atmamı söyledi, ben de öyle yaptım'' ifadelerini kullandı.

Arda Turan bu sezon Barcelona formasıyla oynadığı 9 resmi maçta 5 gole imza attı.