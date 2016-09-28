 "Luis Enrique gol atmamı söyledi" – Fotomaç – 28 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    "Luis Enrique gol atmamı söyledi"

    "Luis Enrique gol atmamı söyledi"

    , 'nın Şampiyonlar Ligi'nde 'ı 2-1 yendiği maçın ardından kısa bir açıklama yaptı.

    Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında 'ı 2-1 mağlup eden 'da ilk golün sahibi açıklamalarda bulundu.

    60. dakikada oyuna girip 65. dakikada golünü atan Arda Turan maç sonu yaptığı açıklamada ''Takım için çalışıyorum. Bizim için zor bir maç oldu ama ikinci yarı iyiydik. Luis Enrique hücum yapmamı, gol atmamı söyledi, ben de öyle yaptım'' ifadelerini kullandı.

    Arda Turan bu sezon Barcelona formasıyla oynadığı 9 resmi maçta 5 gole imza attı.

    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Luis Enrique gol atmamı söyledi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle