 "Haksız bir skor" – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    "Haksız bir skor"

    "Haksız bir skor"

    'ın Dinamo Kiev karşısındaki tek golünü atan Ricardo Dinamo Kiev'in 1 puanı hak etmediğini söyledi.

    maç sonu şu ifadeleri kullandı: "Haksız bir skor ortaya çıktı. Bütün maçı biz kontrol ettik ve iyi de oynadık. Duran topta yaptığımız bir hata gol oldu. 90 dakika boyunca oyunu kontrol ettik. Duran toptan gol yedik. Markajda adam kaçırmaktan gol yedik. Maçın hakkı bizim galibiyetimizdi. Girdiğiniz pozisyonları değerlendiremeyince böyle şeyler olabiliyor. İkinci yarı başında skorun verdiği güvenle rahatlama oldu. Bu seviyede yapmamamız gereken bir şey. Tempomuz düştü ve ikinci yarıda hak etmediğimiz bir sonuç aldık. Ama dediğim gibi haksız bir skor ortaya çıktı. Aramızdan ayrılan oyuncular var, yeni katılanlar. Maçta çok çalıştık. Bütün takımı tebrik etmek lazım."
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:41
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