 Gecenin maçı Atletico'nun – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Gecenin maçı Atletico'nun

    Gecenin maçı Atletico'nun

    Gecenin maçında kazanan oldu. Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. maçında Atletico Madrid, 'i 1-0 mağlup etti.

    Vicente Calderon Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi , Alman temsilci 'i 35. dakikada Yannick Carrasco'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Öte yandan Atletico Madrid 83. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı. Fransız oyuncu Griezmann topu üst direğe nişanladı

    Bu sonuçla İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, 6 puanla D Grubu'nda liderliğe yükseldi. Bayern Münih ise 3 puanda kaldı

    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:58
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