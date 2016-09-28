Gecenin maçı Atletico'nun
Gecenin maçında kazanan Atletico Madrid oldu. Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. maçında Atletico Madrid, Bayern Münih'i 1-0 mağlup etti.
Vicente Calderon Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Atletico Madrid, Alman temsilci Bayern Münih'i 35. dakikada Yannick Carrasco'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Öte yandan Atletico Madrid 83. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı. Fransız oyuncu Griezmann topu üst direğe nişanladı
Bu sonuçla İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, 6 puanla D Grubu'nda liderliğe yükseldi. Bayern Münih ise 3 puanda kaldı
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:58
- Quaresma'dan tarihi gol
Toplam 1
Yorum
manuel su besiktas dua etsin senol gunes gibi bir tkd kaptilar. Dunyada nadir sayida var
- Ortalık karışacak
Toplam 25
Yorum
KIRMIZI biz Türkler olarak avrupadaki takımlarımızı destekliyoruz... ARMALAR DEĞİŞEBİLİR AMA AY-YILDIZ KALIR
- Ortalık karışacak
Toplam 25
Yorum
ASLAN sen yıllardır nerede oynuyordun be gülüm hayatında kaç gez gittin cl'ye kaç kez gruptan çıktın ne görmemiş bir takımsınız siz ya
Gecenin maçı Atletico'nun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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