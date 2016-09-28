 Emre Mor'dan Ronaldo'ya teşekkür – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Emre Mor'dan Ronaldo'ya teşekkür

    Emre Mor'dan Ronaldo'ya teşekkür

    Almanya Birinci Ligi () takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili teşekkür mesajı yayımladı.

    Sosyal medya hesaplarından Ronaldo ile karşılaşma sonrası çekilmiş fotoğrafını paylaşan 19 yaşındaki futbolcu, "Hayal kurma. Hayalini yaşa. Bana her gün sağladığın motivasyon için teşekkür ederim Cristiano. Bize büyük destek veren Dortmund taraftarlarına teşekkürler. " açıklamasında bulundu.

    Emre Mor, Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund'un sahasında İspanyol temsilcisi 'le 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın 78. dakikasında oyuna dahil oldu ve gösterdiği performansla beğeni topladı.


    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:08
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