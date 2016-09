Emre Mor'dan Ronaldo'ya teşekkür

Sosyal medya hesaplarından Ronaldo ile karşılaşma sonrası çekilmiş fotoğrafını paylaşan 19 yaşındaki futbolcu, "Hayal kurma. Hayalini yaşa. Bana her gün sağladığın motivasyon için teşekkür ederim Cristiano. Bize büyük destek veren Dortmund taraftarlarına teşekkürler. " açıklamasında bulundu.

Emre Mor, Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund'un sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'le 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın 78. dakikasında oyuna dahil oldu ve gösterdiği performansla beğeni topladı.



"Don't dream your life. Live your dream." Thank You For Giving Me A Motivation Everyday @Cristiano!.... https://t.co/vmMuL350yv pic.twitter.com/ZkjtOWSa90