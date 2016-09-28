Emre Mor'dan Ronaldo'ya teşekkür
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, Real Madrid ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçının ardından Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili teşekkür mesajı yayımladı.
Emre Mor, Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund'un sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'le 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın 78. dakikasında oyuna dahil oldu ve gösterdiği performansla beğeni topladı.
"Don't dream your life. Live your dream." Thank You For Giving Me A Motivation Everyday @Cristiano!.... https://t.co/vmMuL350yv pic.twitter.com/ZkjtOWSa90— Emre Mor (@Emremor29) 27 Eylül 2016
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:08
- ''Feyenoord korksun''
Toplam 4
Yorum
mert bende öyle umuyorum gerçek fener bu maçta belli olucak
- ''Bruma gibi bir oyuncumuz olmayacaktı''
Toplam 1
Yorum
1905 Sevgili Levent bizi ilgilendirmeyen işlerle ilgilenmeyelim, biz işimize bakalım herkes işine baksın. Bu stratejiler faydadan çok zarar verir
- ''Sakatlanacağım diye korkuyorum''
Toplam 3
Yorum
mert sakatlığın varsa yerini arkadaşına bırak iyileşince kalene geçersin gençlerede fırsat vermek gerekir demi volkan kardeş
Emre Mor'dan Ronaldo'ya teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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