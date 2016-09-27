Real kaçtı Dortmund yakaladı
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Borussia Dortmund sahasında Real Madrid ile 2-2 berabere kaldı. Milli futbolcumuzun son 15 dakikada görev aldığı maçta Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo 98'inci Şampiyonlar Ligi golüne imza attı.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında F Grubu'nda Borussia Dortmund ile Real Madrid Signal Iduna Park'ta karşılaştı. Karşılaşmanın 17'inci dakikasında Cristiano Ronaldo'nun golüyle öne geçen Real Madrid'e ev sahibi ekip 43'te Aubameyang ile ceap verdi.
İlk yarısı 1-1 eşitlikle geçilen maçta Real Madrid 68'de Raphael Varane'ın golüyle bir kez daha öne geçti. Milli futbolcumuz Emre Mor, 78. dakikada Raphael Guerreiro'nun yerine oyuna dahil oldu. Son bölümde Keylor Navas'ın kalesinde büyük baskı kuran Dortmund 87'de Andre Schürle'nin çaprazdan enfes vuruşunda golü buldu ve skoru yeniden beraberliğe taşımayı başardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar puanları paylaştı. İki ekip de puanını 4'e yükseltti. F Grubu'nun diğer maçında Sporting Lizbon Legia Varşova'yı 2-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar şu şekilde:
E GRUBU
CSKA Moscow 0 - 1 Tottenham
Monaco 0 - 1 Bayer Leverkusen
G GRUBU
FC Copenhagen 4 - 0 Club Brugge
Leicester City 1 - 0 Porto
H GRUBU
Dinamo Zagreb 0 - 4 Juventus
Sevilla 1 - 0 Lyon
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 23:50
- Harun Tekin: Güneş'in yeri bende ayrı
Toplam 1
Yorum
Beşiktaşlı Harun Tekin hiçbir zaman Beşiktaş'ın 1 numaralı kalecisi olamaz.Çok iyi kaleci olsa da olamaz.Çünkü sistemin kalecisi değil.Bakın 4 büyüklere her kaleci sistemin bir parçasıdır.Bunu belli eden O harfidir.O harfi bir grubu temsil eder.Deli saçması değil tesadüf de değil: tOlga,Onur,fernandO,vOlkan
- İsmail Kartal’a tepkiler dinmiyor
Toplam 32
Yorum
antep bırak bu boş agızları ya antepliymiş golü attık nerdeyse aglayacaktın fenere gol attık diye
- Bizi haşat ederler
Toplam 32
Yorum
aslan avrupadakiler zaten yemez haşat edecekler gidecekler...
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