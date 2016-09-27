Real kaçtı Dortmund yakaladı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında F Grubu'nda Borussia Dortmund ile Real Madrid Signal Iduna Park'ta karşılaştı. Karşılaşmanın 17'inci dakikasında Cristiano Ronaldo'nun golüyle öne geçen Real Madrid'e ev sahibi ekip 43'te Aubameyang ile ceap verdi.

İlk yarısı 1-1 eşitlikle geçilen maçta Real Madrid 68'de Raphael Varane'ın golüyle bir kez daha öne geçti. Milli futbolcumuz Emre Mor, 78. dakikada Raphael Guerreiro'nun yerine oyuna dahil oldu. Son bölümde Keylor Navas'ın kalesinde büyük baskı kuran Dortmund 87'de Andre Schürle'nin çaprazdan enfes vuruşunda golü buldu ve skoru yeniden beraberliğe taşımayı başardı.





Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar puanları paylaştı. İki ekip de puanını 4'e yükseltti. F Grubu'nun diğer maçında Sporting Lizbon Legia Varşova'yı 2-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar şu şekilde:

E GRUBU



CSKA Moscow 0 - 1 Tottenham

Monaco 0 - 1 Bayer Leverkusen

G GRUBU

FC Copenhagen 4 - 0 Club Brugge

Leicester City 1 - 0 Porto

H GRUBU

Dinamo Zagreb 0 - 4 Juventus

Sevilla 1 - 0 Lyon