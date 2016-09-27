 Devler Ligi heyecanı – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Devler Ligi heyecanı

    Devler Ligi heyecanı

    Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta heyecanı bugün 21.45’te oynanacak maçlarla başlayacak Günün en dikkat çeken karşılaşmasında , B.Dortmund’a konuk olacak.

    Şampiyonlar Ligi'nde, 2. hafta maçları bugün ve yarın oynanacak. Günün en dikkat çeken mücadelesi Almanya'da Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında yapılacak. Tamamı saat 21.45'te başlayacak karşılaşmaların programı şöyle:

    Monaco- B. Leverkusen, CSKA Moskova-Tottenham, Borussia Dortmund-Real Madrid, S.Lizbon-L. Varşova, Kopenhag- Club Brugge, Leicester City-Porto, Sevilla-Lyon, D. Zagreb-Juventus. YARIN: Ludogorets-PSG, Arsenal-Basel, Napoli-Benfica, Mönchengladbach- Barcelona, Celtic-Manchester City, Atletico Madrid-Bayern Münih, Rostov-.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:36
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