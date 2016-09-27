 Çakır 27. maçında – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Çakır 27. maçında

    Çakır 27. maçında
    Hakem , bugün Leicester City ile arasındaki Şampiyonlar Ligi G Grubu müsabakasını yönetecek. Çakır, Devler Ligi grupları ve eleme turlarında toplamda 27. maçına çıkmış olacak.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:34
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