Ancelotti: Onlara karşı oynamak hep zor

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelen iki takımdan finale kalan Atletico Madrid olmuştu. Bu sezon aynı grupta yer alan Avrupa'nın iki büyük takımı, gruptaki ilk maçlarını kazandıktan sonra yarın Vicente Calderon Stadı'nda karşılaşacak.

Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, La Liga'daki son Deportivo maçında sakatlanan Augusto ve Gimenez'den yoksun olarak çıkacakları Bayern Münih maçında, forvette Fernando Torres'in Antoine Griezmann'ın yanında ilk 11'de maça başlayacağını söyledi.

"Her zaman Alman futbolunu hayranlıkla izledim." diyen Simeone, "Almanlar gibi düşünmeyi seviyorum. Umarım onların kafasına sahip olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Arjantinli teknik adam, Bayern Münih'i şu sözlerle analiz etti:

"Geçen sezona göre hemen hemen iki takım da aynı futbolculara sahip. Bayern Münih, ofansif anlamda Ribery ve Alaba ile oyununu daha da güçlendirdi. Hummels tecrübe ve kalite katıyor. Diğer futbolcuları da aynı geçen sezonki gibi parıldıyorlar."

ANCELOTTİ: "ONLARA KARŞI OYNAMAK HEP ZOR"

Bayern Münih Teknik Direktrörü Carlo Ancelotti ise "Atletico Madrid'i herkes tanıyor. Büyük maçlar çıkardılar. Avantaja sahip olduğumuzu sanmıyorum çünkü onlara karşı oynamak hep zor. Simeone'nin oyun stilini seviyorum. Şu anda Avrupa'daki en iyi teknik direktörlerden biri. Ama teknik adam olarak futbolculuğundan daha fazla zorlandığına inanıyorum." dedi.

Atletico Madrid için "çok iyi organize olan bir takım." diyen İtalyan teknik adam, "Biz de çok iyi durumdayız. Verimliliğimizi en iyi şekilde göstermek zorundayız." ifadelerini kullandı.

İLGİNÇ İSTATİSTİKLER

Atletico Madrid, Avrupa kupalarında sahasında oynadığı son 30 karşılaşmanın 25'ini kazandı. İspanyol takımı diğer maçların 3'ünde berabere kalıp, sadece 2 kez yenildi.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı son 10 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Alman takımı 3 beraberlik alıp, biri yarı finaldeki Atletico Madrid müsabakası olmak üzere 5 kez deplasmandan mağlup ayrıldı.

Alman ekibi, İspanya deplasmanında oynadığı son 13 maçın sadece 2'sini kazanırken, 9 yenilgi, 2 kez de beraberlik sonucu aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, İspanyol takımlarına karşı deplasmanda oynadığı son 3 maçta gol atamadı. Alman ekibi, bu yıl Atletico Madrid'e 1-0, 2015'te Barcelona'ya 3-0 ve 2014'te Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu.

Carlo Ancelotti ve Diego Simeone teknik direktör olarak 13 kez karşı karşıya geldi. İtalyan teknik direktörün 5, Arjantinli teknik adamın 4 galibiyeti bulunurken, 4 maç da beraberlikle sonuçlandı.