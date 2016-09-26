UEFA'dan Oğuz Sarvan'a görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Oğuz Sarvan, Almanya'nın Borussia Dortmund ile İspanya'nın Real Madrid takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu karşılaşmasında hakem gözlemcisi olarak yer alacak.

İki takım arasındaki mücadele, TSİ 21.45'te Almanya'nın Dortmund şehrindeki Signal Iduna Park'ta oynanacak.