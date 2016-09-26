 UEFA'dan Oğuz Sarvan'a görev – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    'dan Oğuz Sarvan'a görev

    UEFA'dan Oğuz Sarvan'a görev

    , hakem gözlemcisi Oğuz Sarvan'ı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Borussia Dortmund - maçında görevlendirdi.

    Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Oğuz Sarvan, Almanya'nın Borussia Dortmund ile İspanya'nın takımları arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi F Grubu karşılaşmasında hakem gözlemcisi olarak yer alacak.

    İki takım arasındaki mücadele, TSİ 21.45'te Almanya'nın Dortmund şehrindeki Signal Iduna Park'ta oynanacak.

    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:26
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