UEFA'dan Oğuz Sarvan'a görev
UEFA, hakem gözlemcisi Oğuz Sarvan'ı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Borussia Dortmund - Real Madrid maçında görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Oğuz Sarvan, Almanya'nın Borussia Dortmund ile İspanya'nın Real Madrid takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu karşılaşmasında hakem gözlemcisi olarak yer alacak.
İki takım arasındaki mücadele, TSİ 21.45'te Almanya'nın Dortmund şehrindeki Signal Iduna Park'ta oynanacak.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:26
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