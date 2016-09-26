Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta başlıyor
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, grup maçlarının 2. haftası yarın başlayacak.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İngiltere'nin Leicester City ile Portekiz'in Porto takımları arasında yarın yapılacak G Grubu müsabakasını yönetecek. İngiltere'nin Leicester şehriyle aynı adı taşıyan stattaki maç, TSİ 21.45'te yapılacak.
Tamamı TSİ 21.45'te oynanacak 2. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Monaco (Fransa) - Bayer Leverkusen (Almanya)
CSKA Moskova (Rusya) - Tottenham (İngiltere)
Borussia Dortmund (Almanya) - Real Madrid (İspanya)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Legia Varşova (Polonya)
Kopenhag (Danimarka) - Club Brugge (Belçika)
Leicester City (İngiltere) - Porto (Portekiz)
Sevilla (İspanya) - Lyon (Fransa)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Juventus (İtalya)
28 Eylül Çarşamba:
Ludogorets (Bulgaristan) - Paris Saint-Germain (Fransa)
Arsenal (İngiltere) - Basel (İsviçre)
Beşiktaş (Türkiye) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
Napoli (İtalya) - Benfica (Portekiz)
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Barcelona (İspanya)
Celtic (İskoçya) - Manchester City (İngiltere)
Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
Rostov (Rusya) - PSV (Hollanda)
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:09
- Chedjou gidiyor
Toplam 6
Yorum
Celal Chedjou atak da tamam iyi ama sürekli adam kaçırıyor olacak gibi değil yaşı da 31 oldu miladı doldu bence daha iyi biri alınabilir gol zaten atılıyor yememek lazım tecrübeli bi oyuncu iyi olur hava toplarına hakim biri.
- Lens’ten iki maçta 4 asist
Toplam 7
Yorum
Traftar Aranan 10 numara LENS. Kaptanlık yapabilecek bir oyuncu. Kaptanlık verilmeli
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 14
Yorum
Celal Arkadaşlar sakatlar var ayrıca hocayı elestırıyorsunuz ama çok önemli bir maçta guardiola oyuna hucüm sokmak yerine pıque yi soktu real madrid maçında oda çok güzel bir gol attı ofsayt sayıldı yani yeri gelir olur bunlar sabredip sistemi oturtmasını beklemek lazım oyunu okumayı yakında iyice öğrenir sadece sabır
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.