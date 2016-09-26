 Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta başlıyor – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta başlıyor

    Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta başlıyor

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde, grup maçlarının 2. haftası yarın başlayacak.

    Şampiyonlar Ligi gruplarında 2. hafta karşılaşmaları, yarın ve 28 Eylül Çarşamba günü oynanacak. 'nin turnuvadaki tek temsilcisi , B Grubu'ndaki 2. mücadelesinde, 28 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırlayacak.

    FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İngiltere'nin Leicester City ile Portekiz'in takımları arasında yarın yapılacak G Grubu müsabakasını yönetecek. İngiltere'nin Leicester şehriyle aynı adı taşıyan stattaki maç, TSİ 21.45'te yapılacak.

    Tamamı TSİ 21.45'te oynanacak 2. hafta maçlarının programı şöyle:

    Yarın:

    Monaco (Fransa) - Bayer Leverkusen (Almanya)

    CSKA Moskova (Rusya) - Tottenham (İngiltere)

    Borussia Dortmund (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

    Sporting Lizbon (Portekiz) - Legia Varşova (Polonya)

    Kopenhag (Danimarka) - Club Brugge (Belçika)

    Leicester City (İngiltere) - Porto (Portekiz)

    (İspanya) - Lyon (Fransa)

    Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Juventus (İtalya)

    28 Eylül Çarşamba:

    Ludogorets (Bulgaristan) - Paris Saint-Germain (Fransa)

    Arsenal (İngiltere) - Basel (İsviçre)

    Beşiktaş (Türkiye) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

    Napoli (İtalya) - Benfica (Portekiz)

    Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Barcelona (İspanya)

    Celtic (İskoçya) - Manchester City (İngiltere)

    Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

    Rostov (Rusya) - PSV (Hollanda)

    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:09
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