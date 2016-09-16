 Dev final Kiev’de – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Dev final Kiev’de

    Dev final Kiev’de
    , 2018 Şampiyonlar Ligi Finali'nin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenleneceğini açıkladı. Yunanistan'daki UEFA İcra Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada Süper Kupa karşılaşmasının da Estonya'nın başkenti Tallinn'de oynanacağı belirtildi.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:42
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