Şampiyonlar Külliye’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Oyunları’nda madalya kazanan milli sporcuları konuk edip, hepsini tek tek kutladı.
Rio'da düzenlenen 2016 Paralimpik Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcular, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Rio'da gerçekleştirilen dev organizasyonda başarı elde eden paralimpik sporcuları tek tek kutlayan Erdoğan, bir sonraki oyunlarda kendilerinden daha güzel haberler duymak istediğini dile getirdi. Sporculara Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ederken, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları Hidayet Türkoğlu ve Hamza Yerlikaya da kabulde hazır bulundu. Sporcular, tek tek kendilerini tebrik eden Cumhurbaşkanı'na katıldıkları branşı ve aldıkları madalyayı söyledi.
SÜMEYYE ÖZCAN İLE ŞAKALAŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sporcular arasında neşeli konuşmalar da yaşandı. Rio'da Golbol branşında altın madalya alan Kadın Milli Takımımız'daki Sümeyye Özcan, adını söylerken "Kızınızın adı Sümeyye" dedi. Erdoğan, "Sana 'Kızım' diyeyim o zaman" deyince genç sporcu da "Ben de size 'Baba' diyeyim" yanıtını verdi.
SÜMEYYE ÖZCAN İLE ŞAKALAŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sporcular arasında neşeli konuşmalar da yaşandı. Rio'da Golbol branşında altın madalya alan Kadın Milli Takımımız'daki Sümeyye Özcan, adını söylerken "Kızınızın adı Sümeyye" dedi. Erdoğan, "Sana 'Kızım' diyeyim o zaman" deyince genç sporcu da "Ben de size 'Baba' diyeyim" yanıtını verdi.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
Şampiyonlar Külliye’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.