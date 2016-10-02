Şampiyonlar Külliye’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Oyunları’nda madalya kazanan milli sporcuları konuk edip, hepsini tek tek kutladı.

Rio'da düzenlenen 2016 Paralimpik Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcular, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Rio'da gerçekleştirilen dev organizasyonda başarı elde eden paralimpik sporcuları tek tek kutlayan Erdoğan, bir sonraki oyunlarda kendilerinden daha güzel haberler duymak istediğini dile getirdi. Sporculara Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ederken, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları Hidayet Türkoğlu ve Hamza Yerlikaya da kabulde hazır bulundu. Sporcular, tek tek kendilerini tebrik eden Cumhurbaşkanı'na katıldıkları branşı ve aldıkları madalyayı söyledi.



SÜMEYYE ÖZCAN İLE ŞAKALAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sporcular arasında neşeli konuşmalar da yaşandı. Rio'da Golbol branşında altın madalya alan Kadın Milli Takımımız'daki Sümeyye Özcan, adını söylerken "Kızınızın adı Sümeyye" dedi. Erdoğan, "Sana 'Kızım' diyeyim o zaman" deyince genç sporcu da "Ben de size 'Baba' diyeyim" yanıtını verdi.