Taha ve Rıza hediyelerini aldı

Törende Başkentgaz Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun da Taha Akgül'e hediye ettiği otomobilin anahtarını takdim etti.2016 Rio Olimpiyatlar'ında şampiyon olarak Türkiye 'ye altın madalya kazandıran ASKİ Sporlu Taha Akgül ile Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp'e, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye edilen dairelerin anahtarlarını Başkan Melih Gökçek verdi.Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'nda düzenlenen törende anahtarların teslimi öncesi "Cihan Pehlivanları" olarak nitelendirdiği Akgül ve Kayaalp'i yanına alarak kısa bir açıklamada bulunan Başkan Melih Gökçek, "Cihan pehlivanı dememiz de tam yerinde oldu" dedi.Rıza Kayaalp'in, "6 Avrupa, 2 dünya, 1 olimpiyat ikinciliği, 1 olimpiyat üçüncülüğü", Taha Akgül'ün de "4 Avrupa, 2 dünya, 1 de Olimpiyat Şampiyonluğu" bulunduğunu kaydeden Başkan Gökçek, "Tam bir gurur tablosu. Her ikisine de ben Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak şahsım, ülkem adına teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyorum. Allah nice başarılar versin. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu başarılar devam edecek" diye konuştu.Bugünle birlikte, Büyükşehir Belediyesi tarafından Akgül'e 6, Kayaalp'e ise 11 daire verildiğini hatırlatan Başkan Melih Gökçek, "Onlar kazanıyor, biz de vermekten usanmıyoruz. Helali hoş olsun. Göğsümüzü kabartıyorlar. Bayrağımızı göndere çektirmeleri bizim için inanılmaz bir zevk" dedi.ASKİ Spor Kulübü'nün güreş konusunda çok başarılı olduğunu, hocalarıyla birlikte tüm kulübü tebrik ettiğini anlatan Başkan Gökçek, "Küçük kardeşleri de arkalarından geliyor, onları da yetiştiriyorlar. İnşallah bu pehlivanlarımızın, şampiyonlarımızın sayısı önümüzdeki yıllarda nasip olursa daha da çoğalacak diye ümit ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.Başkan Gökçek'in ardından konuşan Olimpiyat Şampiyonu Akgül de, "Başkanımız, sadece güreşin değil, tüm bireysel sporların Türkiye'deki öncüsü. Kendisi her zaman bize destek sağladı. Başkanımız sağ olsun, müsabakaya çıkmadan önce de beni aradı ve dua ettiğini söyledi" dedi."Malum süreçten sonra vatandaşlarımızın herkesin morali bozuktu. Üzerimizdeki yük büyüktü. Ülkemize altın madalya kazandırmak bana nasip oldu" diyen Akgül, "Tek eksik madalyam Olimpiyat Şampiyonluğuydu. Önce milletimize, ülkemize, daha sonra da aldığımız altın madalyayı Ankara'mıza ve başkanımıza hediye ediyoruz. Sağ olsun her şampiyonluktan sonra Ankara'mızın en güzel yerlerinden daireler veriyorlar. Yine Allah'a şükür olimpiyat şampiyonu olduğum için daire hediye ettiler. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, Allah uzun ömürler versin ve başımızdan eksik etmesin" şeklinde konuştu.Bireysel sporları ayakta tutan kulüplerden bir tanesinin ve en büyüğünün ASKİ Spor Kulübü olduğunu da kaydeden Akgül, "Ayrıca Başkentgaz Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Torun Bey sağ olsunlar bir araba hediye etti, kendisine teşekkür ediyorum" dedi.Olimpiyat İkincisi Rıza Kayaalp de 11 yıldır ASKİ Spor Kulübü'nde güreş yaptığını ve ilk geldiği günden itibaren Başkan Melih Gökçek tarafından her türlü desteğin kendisine sağlandığını kaydederek, tek eksik madalyasının olimpiyat şampiyonluğu olduğunu kaydetti.Bunu da en kısa zamanda kazanacağını dile getiren Kayaalp, "Başta başkanımıza ve Türkiye'de güreşe destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.Başkentgaz Yönetim Kurlu Başkanı Mehmet Torun da Başkan Melih Gökçek'e Türk sporuna verdiği destek için teşekkür ederek, başladığı konuşmasında, "Tabi biz de Ankara'da yine belediyenin bir hizmet şirketi sayılırız ve bu faaliyetlere destek vermek amacıyla şampiyonumuzu onurlandırmak ve bu spora destek vermek adına biz de bir araç vermeyi düşündük. Tabi bu arada Rıza Kayaalp'e ikincilik adına ona da destek vereceğiz" dedi.Güreşteki bu başarılardan dolayı Türkiye'nin dünya sıralamasında 18. sıraya yükseldiğini de anlatan Torun, "Başkanımın da yanında söz veriyorum. Sizler dünya ve olimpiyat şampiyonu olmaya devam edin ben de araba vermeye devam edeceğim" diye konuştu.Konuşmaların ardından Akgül ve Kayaalp'e önce sembolik daha sonra da dairelerinin gerçek anahtarlarını veren Başkan Gökçek, "Hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.