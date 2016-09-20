2016 Rio Paralimpik Oyunlarında 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan milli sporcularla birlikte yurda dönen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, , Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Kılıç, tüm sporculara gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:



"Tüm kardeşlerimize gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemiz, bayrağımız adına büyük bir mücadele verdiler. Madalya kazananlar oldu, ama en önemlisi Rio'ya gidip Türkiye'yi temsil etmek için çaba gösterdiler. Bedensel engelin hiçbir zaman hayatta engel olmadığını tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya gösterdiler. Tüm arkadaşlarımız bize yoğun duygular yaşattı. Hepsine teşekkür ediyorum. 2020'ye daha fazla sporcuyla katılıp, daha fazla madalya almayı hedefliyoruz. Bunları başaracak güç onlarda var."