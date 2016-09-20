 "Daha fazla sporcuyla katılıp..." – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    "Daha fazla sporcuyla katılıp..."

    "Daha fazla sporcuyla katılıp..."

    Gençlik ve Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 2020 Paralimpik Oyunlarında daha fazla sporcuyla katılıp, daha fazla madalya almayı hedeflediklerini söyledi.

    2016 Rio Paralimpik Oyunlarında 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan milli sporcularla birlikte yurda dönen Gençlik ve Bakanı Akif Çağatay Kılıç, , Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Kılıç, tüm sporculara gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:

    "Tüm kardeşlerimize gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemiz, bayrağımız adına büyük bir mücadele verdiler. Madalya kazananlar oldu, ama en önemlisi Rio'ya gidip 'yi temsil etmek için çaba gösterdiler. Bedensel engelin hiçbir zaman hayatta engel olmadığını tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya gösterdiler. Tüm arkadaşlarımız bize yoğun duygular yaşattı. Hepsine teşekkür ediyorum. 2020'ye daha fazla sporcuyla katılıp, daha fazla madalya almayı hedefliyoruz. Bunları başaracak güç onlarda var."

    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 09:44
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