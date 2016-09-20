"Daha fazla sporcuyla katılıp..."
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 2020 Paralimpik Oyunlarında daha fazla sporcuyla katılıp, daha fazla madalya almayı hedeflediklerini söyledi.
2016 Rio Paralimpik Oyunlarında 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan milli sporcularla birlikte yurda dönen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, , Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Kılıç, tüm sporculara gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Tüm kardeşlerimize gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemiz, bayrağımız adına büyük bir mücadele verdiler. Madalya kazananlar oldu, ama en önemlisi Rio'ya gidip Türkiye'yi temsil etmek için çaba gösterdiler. Bedensel engelin hiçbir zaman hayatta engel olmadığını tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya gösterdiler. Tüm arkadaşlarımız bize yoğun duygular yaşattı. Hepsine teşekkür ediyorum. 2020'ye daha fazla sporcuyla katılıp, daha fazla madalya almayı hedefliyoruz. Bunları başaracak güç onlarda var."
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 09:44
- Riekerink’e sürpriz
Toplam 5
Yorum
Erol Laaa oğlum bi durun yaa daha üç maç yapmış adama hemen üç yıllık sözleşme nedir bu Allah Aşkına yarın bir kaç maç kaybetse bu sefer de göndermek için tazminat ödemek zorunda kalırsınız.
- Beşiktaş'ın belalısı
Toplam 21
Yorum
uA Sen Kaç yıldızlısın BJK ? 2 Yıldızlı Takımmısın Yıl 2016 Halen 2 Yıldızlı Takım Var :) Git Avrupa MAcerasına ;) Sen GErçi ORda DA Bi 8-0 Tekrar Çıkmazsa İyirdir :D
- Beşiktaş'ın belalısı
Toplam 21
Yorum
webaslan3366 kupa maçındada bu beşiktaşlılar böyle konuşuodu :D :D :D sonra fıssssssssssssssssss
"Daha fazla sporcuyla katılıp..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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