İranlı sporcu hayatını kaybetti
2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda yol bisikleti kategorisinde yarışan İranlı Bahman Golbarnezhad, geçirdiği kaza sonrası yaşamını yitirdi
2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda yol bisikleti yarışı sırasında kaza geçiren 48 yaşındaki İranlı sporcu Bahman Golbarnezhad, hayatını kaybetti.
Uluslararası Paralimpik Komitesinden (IPC) yapılan açıklamada, kaza sonrası acil tedavi uygulanan İranlı bisikletçinin, Rio Hastanesine götürüldüğü bildirildi. Tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Bahman Golbarnezhad'ın, yarış sırasında dik bir tepeden inerken kazaya karıştığı kaydedildi.
İranlı bisikletçi, daha önce Londra Paralimpik Oyunları'nda da yarışmış ancak madalya kazanamamıştı.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:29
- Tiago Pinto ilk 11’e girdi
Toplam 2
Yorum
mehmet Fenerliyim. Artık Osmanlıspor benim ikinci takımım. Her maçını seyrediyorum ve de destekliyorum. Fenerbahçeyi bırakmadım ama Osmanlısporu seviyorum ya... Oynadığı futbol oyuncuların uyumu ve kalitesi içten ve gönülden oynamaları tüm emeklerini sahaya vermeleri sempatimi ve beğenimi kazanmıştır.. Tebrikler.. Başarılarının devamını dilerim. İyi bir başkan, iyi bir yönetim, iyi bir Hoca, İyi oyuncular İyi Futbol.. Maaşallah !!! Ottoman is Coming.. Mamma li Turchi !!!
- Eren Derdiyok'tan sezonun golü geldi!
Toplam 7
Yorum
Melih bence penaltıyı erene bırakmaları lazım dı.4.hafta da hat-trick yapacaktı.iyi olurdu
- Arena'da Riekerink'e sürpriz
Toplam 3
Yorum
Murat RİEKERİNK BEY DİYECEKSİNİZ .
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